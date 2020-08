Calciomercato Atalanta, è fatta per il talento russo. I dettagli

Mancherebbe soltanto l’ufficialità, ma pare che Gian Piero Gasperini per la prossima stagione potrà contare su un rinforzo di lusso per il suo centrocampo. E’ quasi fatta per il mediano russo che potrebbe lasciare il suo club dopo una militanza di sette anni. Ecco tutti i dettagli dell’operazione.

Calciomercato Atalanta, colpo Miranchuk. Arriva dalla Lokomotiv

Aleksej Miranchuk si appresta a diventare un nuovo calciatore nerazzurro. Il classe 1995 è pronto a lasciare, definitivamente, la sua nazione per fare il grande salto. Pare che le due società si siano accordate per una cifra che si aggira intorno ai 16 milioni di euro. C’è, però, da trovare ancora l’intesa con il calciatore per quanto riguarda l’ingaggio. Attualmente alla Lokomotiv guadagna 2 milioni di euro l’anno, mentre il club di Percassi è arrivato per il momento ad offrirgliene 1,5. Le parti sono ancora distanti, ma sembra che tra qualche giorno possa arrivare la tanto attesa fumata bianca. Rinforzo importante per il prossimo campionato e per la prossima Champions League per Gian Piero Gasperini. Quest’anno la ‘Dea‘ intende fare ancora meglio della passata stagione.

Sulle sue tracce, in passato, altri due club di A

Che il nazionale russo possa trasferirsi in Italia sembra, ormai, una cosa certa. Il fatto è che vestirà una maglia diversa dalle altre squadre che lo avevano adocchiato mesi fa. Stiamo parlando del Milan e della Juventus. I rossoneri, nelle ultime settimane, ci avevano riprovato a contattare l’entourage del calciatore per definire un accordo. Niente da fare. Per quanto riguarda i bianconeri, quando in panchina c’era ancora Maurizio Sarri, la dirigenza aveva fatto più di un pensiero ma l’affare non è mai andato in porto. Semplicemente qualche chiacchierata, ma niente di più. D’altronde lui contro la Juventus ci ha anche giocato lo scorso anno in Champions League, sia all’andata che al ritorno. Ora, finalmente per lui, può arrivare il grande salto nella Serie A.

La carriera di Miranchuk

Cresciuto nelle giovanili dello Spartak Mosca, all’età di 16 anni passa a quelle della Lokomotiv. Ovvero i grandi rivali. Calcolando anche le stagioni trascorse in prima squadra, ci rimarrà per nove anni. Ha disputato 176 partite e ha realizzato 32 reti.

