Calciomercato Chelsea, è UFFICIALE l’acquisto di Thiago Silva

Calciomercato Chelsea, ora è anche ufficiale l’acquisto di Thiago Silva: è arrivato il comunicato

E’ giunta la notizia di calciomercato, che riguarda il Chelsea, su Thiago Silva. Direttamente dai canali ufficiali del club londinese, è stato annunciato il suo acquisto. Il giocatore brasiliano è stato ad un passo dal ritorno in Italia, prima per quel che riguarda il Milan, con i tifosi rossoneri che avrebbero gradito un altro ritorno a Milano dopo quello di Ibrahimovic nello scorso gennaio, e la Fiorentina, che ha sognato il colpo in grande stile. Rocco Commisso aveva ben sperato di piazzare un colpo “alla Ribery“, per il percorso di internazionalizzazione del club viola, ma niente ha potuto di fronte alla concorrenza del Chelsea.

Chelsea, Thiago Silva arriva in Premier League: le prime parole dell’ex Milan

Il Chelsea acquista il 35enne Thiago Silva, il difensore brasiliano sorride nella foto pubblicata dallo stesso club londinese. I blues si aggiudicano in via del tutto ufficiale il calciatore, che non vede l’ora di mettersi a disposizione di Frank Lampard per dare il suo contributo al Chelsea.

Aveva sostenuto le visite mediche a Milano, beffardo il destino della sorte per l’ex Milan. Fatte e superate, ha messo nero su bianco la firma sul contratto che prevede la permanenza di un solo anno, con opzione per il 2022. L’ex PSG ha già parlato, con le sue prime parole da nuovo giocatore del Chelsea: “Sono felice di iniziare questa nuova avventura e far parte della squadra di Lampard. Arrivo a Londra per lottare, non vedo l’ora di poter giocare nel bellissimo Stamford Bridge”.

Thiago Silva, un anno (più il secondo): la firma con annuncio ufficiale del club

Lo stesso club londinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso la voce della sempreverde Marina Granovskaia, che va le veci di Roman Abramovich: “Siamo felici, perché accogliamo un calciatore di fama mondiale come Thiago Silva. Non abbiamo alcun dubbio sul fatto che attraverso la sua qualità calcistica e la sua esperienza, aiuterà gli altri grandi giocatori che abbiamo, a crescere. Speriamo che possa aggiungere altri trofei alla sua enorme collezione”.