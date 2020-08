Oroscopo di domani 28 agosto: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo venerdì.

Oroscopo Paolo Fox 27 agosto 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Domani sarà una giornata molto stancante. Ci sono stati dei problemi sia in amore che sul lavoro e la giornata di domani sarà altrettanto negativa.

Toro. Domani e venerdì saranno giornate ricche di energia. Se devi chiarire in amore o parlare con qualcuno di importante, meglio farlo nelle prossime 48 ore. Domenica potrebbe esserci qualche altro problema in amore che creerà qualche fastidio. Forse manca un po’ di sincerità e settembre potrebbe essere il mese decisivo.

Gemelli. Domani dovrai fare attenzione alle finanze, perché sei troppo sotto pressione. Le prossime settimane saranno più serene, anche in amore e ci saranno novità davvero interessanti.

Cancro. Domani sarà una giornata interessante per farti valere. In amore c’è un po’ di caos, qualcuno ha creati situazioni imbarazzanti.

Leone. Domani potresti ritrovarti a pensare più seriamente alle finanze perché si sta entrando in un periodo delicato. Dalla prossima settimana l’amore ritroverà la tua strada e finalmente tornerai ad essere felice, anche in questo senso.

Vergine. Domani e sabato saranno due giornate molto interessanti. C’è stato qualche blocco emotivo e personale molto importante e ora sarà importante rinmnovarsi. Da settembre potresti incontrare qualcuno disposto a sostenerti.

Oroscopo Paolo Fox 28 agosto 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Domani e sabato sarai un po’ svalvolato. In amore potresti sentirti non ricambiato oppure provi un malessere che non sai ben definire. Negli ultimi giorni potresti sentirti un po’ troppo solo o forse sei solo più esigente.

Scorpione. Finalmente si entra in una fase migliore. Se stai pensando di iniziare nuovi progetti, dovresti usare molta cautela. In amore cerca di essere prudente e non provocare troppe tensioni.

Sagittario. Da domani dovresti avere prudenza con i soldi, perché nel fine settimana potresti ritrovarti spese impreviste. Dovresti cominciare a pensare al futuro con ottimismo e concretezza: non far scelte rischiose.

Capricorno. Domani avrai la Luna nel tuo segno, e quindi le responsabilità aumenteranno. Dal punto di vista delle relazioni, ci sono giornate più promettenti. Vedrai che settembre porterà dei miglioramenti in amore e nella famiglia.

Acquario. Domani e fino a domenica dovresti capire cosa desideri dal punto di vista delle amicizie. Nei mesi passati ci sono state rotture importanti, anche per colpa tua. Negli ultimi due mesi questo modo di fare può averti portato a stare di più da solo. In amore dovresti fare attenzione ai rapporti ambigui.

Pesci. Nei giorni scorsi ci sono stati tanti episodi che ti hanno portato ad essere molto stanco. Da domani la situazione sarà migliore. In questo momento potresti sentirti affaticato, perché stai portando avanti troppe cose da solo oppure perché hai fatto una grande scelta d’amore.

Oroscopo squadre

Napoli – Leone. Domani potresti ritrovarti a pensare più seriamente alle finanze perché si sta entrando in un periodo delicato. Il mercato, infatti, sta entrando nel vivo e le cessioni saranno fondamentali per il futuro.