News Roma, l’attaccante giallorosso ha il Covid-19. Ecco di chi si tratta

Brutte notizie per la Roma, Paulo Fonseca e tutto il popolo giallorosso. E’ di pochi minuti fa la notizia che il centravanti dei ‘lupi’ è risultato positivo al Coronavirus. Lo ha comunicato lo stesso calciatore, pochi minuti fa, sul suo profilo Instagram.

Roma, Perez positivo al Coronavirus

Purtroppo anche Carles Perez rientra tra i calciatori che hanno contratto il Coronavirus. Nella giornata di ieri, l’ex attaccante del Barcellona, ha effettuato il tampone come il resto dei suoi compagni di squadra. In mattinata ha avuto i risultati: positivo e periodo di quarantena obbligatoria. E’ il secondo caso del club dopo la positività del secondo portiere Antonio Mirante. Nella giornata di oggi sono giunte le notizie che anche il centrocampista del Manchester United, Paul Pogba e alcuni calciatori del Chelsea dovranno isolarsi per alcune settimane.

Perez su Instagram: “Sto bene e sono asintomatico“

Il talento spagnolo ha voluto tranquillizzare i suoi tifosi e la sua famiglia con un lungo post sul suo profilo ufficiale Instagram. Ecco cosa ha scritto il centravanti: “Prima di iniziare la preparazione per la nuova stagione calcistica con il resto dei miei compagni, due giorni fa ho controllato il mio stato di salute effettuando il solito tampone di rito. Purtroppo oggi mi hanno comunicato il risultato e sono stato trovato positivo. La cosa importante è che mi sento molto bene e non ho alcun tipo di sintomo. Ovviamente sono obbligato a rimanere in quarantena, fino a quando non risulterò negativo, per due settimane aspettando di effettuare altri controlli con lo staff medico. Quando questi ultimi me lo permetteranno raggiungerò, quanto prima, il resto della squadra. Sarà più motivato che mai. Un abbraccio a tutti e ci vediamo presto sul campo. Daje Roma!“.

Il supporto dei suoi compagni e dei suoi tifosi: “Forza hermano“

Non sono mancati, ovviamente, i messaggi di solidarietà per il ragazzo. Sul suo post ha commentato il centrocampista guineano Amadou Diawara che ha scritto: “Forza hermano“. E anche alcuni tifosi: “Torna più forte di prima Carles!“, “Ti aspettiamo, tieni duro“. “In bocca al lupo, guarisci presto“.

