Nazionale: i 37 convocati, si aspetta due tamponi a rischio

Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha diramato la lista dei 37 calciatori che sono stati convocati dall’Italia per le sfide che gli azzurri affronteranno contro Bosnia e Olanda.

Nazionale: i 37 convocati di Mancini

Questa la lista dei convocati stilata da Roberto Mancini dove non mancano novità e grandi sorprese:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Mattia Caldara (Atalanta), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Roma), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Juventus), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura, Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Jorginho* (Chelsea), Roberto Gagliardini (Inter), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Sandro Tonali* (Brescia), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Everton), Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna).

Italia, le novità di Roberto Mancini tra i convocati

Come detto grandi novità per l’Italia in vista della partite di Nations League. Gli azzurri di Mancini sfideranno il 4 settembre la Bosnia e il 7 settembre i Paesi Bassi. Il gruppo tornerà a radunarsi sabato 29 agosto al Centro Tecnico Federale di Coverciano dove arriverà anche Mancini.

Per la prima volta vengono convocati in Nazionale maggiore tre calciatori: Alessandro Bastoni, Manuel Locatelli e Francesco Caputo.

Il difensore dell’Inter che aveva già preso parte ad uno stage nel 2019 nel mese di febbraio ma per la prima volta potrebbe scendere in campo con la maglia azzurra dopo la bella stagione all’Inter agli ordini di Conte. Spazio anche a Manuel Locatelli, grande obiettivo di mercato della Juventus che il Sassuolo non vuole cedere. La sorpresa è Ciccio Caputo, autore di un campionato straordinario in termini di gol sotto la guida di De Zerbi. Torna a vestire la maglia azzurra anche il capitano Giorgio Chiellini che era assente da un anno.

Attesa per i tamponi di Jorginho e Tonali

Come riportato da Sky Sport, Jorginho e Tonali sono in sospeso. I due calciatori stanno scontando il periodo di isolamento dopo che hanno avuto contatti con contagiati da Coronavirus. C’è attesa per l’esito dei test.