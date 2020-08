Calciomercato Napoli, parla l’agente di Insigne: “Contento in azzurro, ma…”

Intervenuto a ‘Radio Punto Nuovo‘, Vincenzo Pisacane, procuratore del capitano del Napoli Lorenzo Insigne, ha rilasciato importanti dichiarazioni sul futuro del suo assistito e non solo.

Parla Pisacane: “Lorenzo felice qui, ma altri club lo osservano“

Ecco quanto ha raccolto la nostra redazione dall’intervista rilasciata dall’agente del numero 24 azzurro: “In questo momento sto andando a Castel Di Sangro nel ritiro dove sono impegnati gli azzurri. Farò quattro chiacchiere con i ragazzi e con i dirigenti della società. Insigne? Cerca sempre il salto di qualità, già la scorsa stagione ha dimostrato di essere in grande forma. Staremo a vedere cosa ci proporrà nel nuovo campionato. Sì è vero Lorenzo qualche gol lo ha sbagliato, ma anche questo è il rischio del mestiere,no? Per non parlare dei pali, non ricordo neanche quanti ne abbia colpiti. Prossimo numero 10 con la nazionale dell’Italia ai prossimi Europei? Non mi stupirei, d’altronde il ragazzo mi sorprende ogni volta. E’ così tranquillo che la pressione manco la sente. Per lui sarà un orgoglio indossare quel numero. E’ un campione e di conseguenza credo sia normale che un calciatore del genere abbia molte richieste sul mercato. Se fosse il contrario sarebbe un problema. Sui giornali ho letto tante notizie di mercato, preferisco non commentarle“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, Giuntoli rassicura tutti: “Resterà qui con noi”

Pisacane su Contini: “Può giocarsi il posto con Ospina e Meret“

“Contini? Spero che il suo futuro sia ancora al Napoli. Può diventare un campione, se resta vuol dire che vuole giocarsela insieme agli altri due colleghi di reparto. Ha dalla sua parte il fatto che sia ancora giovane, ed è giusto che lui ci provi. Se lui è convinto di disputare almeno una ventina di partite all’anno allora potrebbe cambiare tutto. Lo dico qui: per me Nikita sarà il futuro portiere di questo club“.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, De Laurentiis e Gattuso: “Avvoltoi intorno. Zielinski? Ha rinnovato”

E su Tutino e Ciciretti: “Non mi piace parlare di mercato”

Sia Gennaro Tutino che Amato Ciciretti non resteranno a lungo in ritiro con la squadra: “Non sono una persona che ama parla di calciomercato, di certo posso garantire che i miei assistiti stanno dimostrando tutto il loro valore qui. Alla fine chi deciderà è Gattuso“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, accordo totale per il nuovo acquisto: c’è una cessione a sorpresa