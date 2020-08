Zlatan Ibrahimovic ha trovato l’accordo con il Milan per il rinnovo del contratto.

Calciomercato Milan: accordo trovato con Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic resterà ancora al Milan, l’attaccante rossonero ha trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con i club allenato da Stefano Pioli. Il centravanti svedese ed il suo agente avrebbero detto di “sì” dopo che il club ha fatto un ulteriore sforzo economico per accontentare il giocatore.

La punta non era arrivata al ritiro del Milan ed era in attesa di raggiungere una definitiva intesa con la società. Il nuovo stipendio di Zlatan sarà di 7 milioni, senza però la previsione di alcun tipo di bonus.

Milan, sforzo importante per Ibra

Il nuovo accordo tra Ibra ed il Milan avrà termine nel 2021. L’attaccante rimarrà a Milano per un altra stagione ed il suo stipendio non dipenderà dalle presenze in rossonero. Dopo una prima offerta da 5 milioni e una da 6+bonus legati alle presenze (che aveva fatto infuriare Ibra) alla fine l’intesa è arrivata accettando la richiesta di Ibra e del suo agente.

Ultime Milan: si riparte da Ibrahimovic

In questi mesi a Milano Ibrahimovic ha dimostrato di poter aggiungere tanto ai rossoneri e alla formazione di Stefano Pioli aiutando la squadra a conquistare il posto in Europa League nel girone di ritorno. Finalmente, dopo le parole di Mino Raiola – agente tra gli altri di Ibrahimovic, Donnarumma e Romagnoli – l’intesa è arrivata. Ecco cosa aveva detto il procuratore qualche giorno fa:

“Credo che domani non ci sarà, la situazione ora è questa. Stiamo parlando ma non abbiamo trovato nessuna intesa. Non è una questione di soldi ma dello stile del Milan su Ibra. Un matrimonio si fa in due e se Ibrahimovic non avesse la volontà di restare in rossonero, allora non ci sarebbe stata trattativa. Sono ottimista, non lavoro per creare problemi ma per risolverli”.

Mercato Milan: Donnarumma ancora non rinnova

Ora resta in casa rossonera il problema del contratto di Gigio Donnarumma, in scadenza nel 2021. Queste le parole dell’agente sul portiere.

“Io di Gigio non ho parlato, non voglio parlare. È una questione tanto delicata soprattutto per i tifosi rossoneri. Il club ora ha altri problemi e non è arrivato ancora il momento”.