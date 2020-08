Ad Auronzo di Cadore la Lazio ha iniziato a prepararsi per la prossima stagione, che vedrà i biancocelesti protagonisti anche in Champions League: Simone Inzaghi attende i primi colpi dal calciomercato.

Calciomercato Lazio, i rinnovi tardano ad arrivare

I protagonisti della scorsa stagione sono già al lavoro con Simone Inzaghi per preparare la prossima stagione. Per Claudio Lotito i calciatori migliori della Lazio sono cedibili solo per cifre da capogiro: offerte vicine alle tre cifre potrebbero far vacillare le volontà del presidente biancoceleste di trattenere Milinkovic, Luis Alberto e Immobile. Per i “tre tenori” e al tecnico sono pronti i rinnovi contrattuali, anche se ad oggi non sono arrivate firme per i prolungamenti. Prima del lockdown sembrava vicinissima la firma di Inzaghi e quella di Luis Alberto, ma poi non sono stati registrati sviluppi.

Calciomercato Lazio, biennale per Pepe Reina: i dettagli

Lazio, premura per il rinnovo di Inzaghi

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la premura di Claudio Lotito e Igli Tare è quella di prolungare il contratto di Simone Inzaghi. Il tecnico ha la scadenza fissata per il 2021 ed è stato cercato da club molto importanti. Però la volontà è quella di continuare nella capitale e di disputare la Champions League con la Lazio, ma servono garanzie. In campo e fuori. Quelle del campo riguardano i calciatori a disposizione, più che se stesso. La volontà del tecnico è quella di confermare la rosa attuale e migliorarla con innesti di qualità per la prossima stagione, che sarà più complicata di quella appena terminata.

Calciomercato Lazio, tanti club su Milinkovic-Savic

Tra gli uomini maggiormente cercati della Lazio c’è Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è stato uno dei migliori della scorsa stagione, confermando le alte aspettative che si avevano di lui e ora è nel mirino dei top club europei. Ha il contratto in scadenza nel 2024 e la Lazio non ha alcuna intenzione di cederlo. Però non mancheranno gli assalti e alla fine i biancocelesti potrebbero decidere di lasciarlo partire dietro offerte interessanti. C’è il PSG di Leonardo pronto a sferrare il colpo decisivo con una cifra che sfiori i 100 milioni di euro, ma anche l’Inter, pronta a mettere sul piatto soldi più il cartellino di Roberto Gagliardini, gradito ad Inzaghi.

Immobile e Luis Alberto: le situazioni

Diversa, invece, la situazione legata ai due uomini offensivi della Lazio. Ciro Immobile, ormai, non ha dubbi: vuole continuare, e forse concludere la sua carriera alla Lazio. Lo ha dichiarato recentemente alla stampa e lo ha ribadito con tantissimi indizi social. Per Luis Alberto, invece, potrebbero esserci momenti più particolari. Il rinnovo è pronto da mesi ma non è stato firmato e non è da escludere la volontà di fare un passo più in alto per continuare la sua carriera.

