Calciomercato Juventus: doppio colpo dalla Liga spagnola

Calciomercato Juventus, slot esaurito per gli extracomunitari: doppio colpo però in arrivo

Prende forma la Juventus di Andrea Pirlo, che naviga già sul calciomercato a vele spiegate. Oltre all’arrivato Arthur, la Juventus non ha intenzione di fermarsi, ed è per questo che dallo Schalke 04 arriverà lo statunitense Weston McKennie, calciatore che ha letteralmente fatto impazzire la dirigenza bianconera, con il lasciapassare di Andrea Pirlo sulla trattativa. Con l’arrivo del calciatore degli USA, la Juventus esaurisce lo slot a disposizione per l’arrivo degli extracomunitari ed è per questo che salta definitivamente la possibilità di vedere Maxi Gomez, calciatore uruguaiano, alla coorte di Pirlo.

Juventus, Soler e Gaya dal Valencia: doppio colpo dalla Spagna

Stando a quel che rivelano i colleghi di Tuttosport, la Juventus andrebbe a piazzare dei colpi importanti per quel che riguarda le corsie. Da risolvere è infatti la questione legata al terzino sinistro, con la possibilità di vedere l’esterno di difesa mancino José Gaya, approdare in Serie A. Il classe ’95, però, non è l’unico calciatore seguito al Mestalla. Sì, perché dal Valencia viene fuori anche il nome di un altro esterno, sulla fascia destra questa volta e che potrebbe giocare nel tridente offensivo di Pirlo. Parliamo di Carlos Soler, talento eccezionale del club valenciano.

Juventus, costo dell’operazione con il Valencia: toccherà prima vendere per poter partire all’assalto

I due calciatori gradirebbero di gran lunga la destinazione Juventus, vedendo in essa la possibilità di giocare in Champions League e ad alti livelli. E la Juventus cerca proprio calciatori con le qualità dei due citati. Entrambi hanno una valutazione di mercato troppo elevata però, il portale che analizza il valore dei calciatori (Transfermarkt), li valuta appunto 40 milioni a testa. Per piazzare tali colpi, toccherà sborsare dunque una cifra importante, con i soldi che arriverebbero dalle eventuali cessioni che il club bianconero ha voglia di piazzare. In uscita diversi calciatori, dal costo del cartellino importante. Parliamo di Douglas Costa e Higuain, su tutti. Il Pipita è il sogno della Fiorentina e Rocco Commisso starebbe pensando di regalare alla “sua” Firenze, un colpo da top club.

