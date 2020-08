Calciomercato Juventus, Gonzalo Higuain alla Fiorentina

Pazza idea Higuain per la Fiorentina di Rocco Commisso, impegnata nel difficile processo che porta una squadra con tante risorse e ambizioni a fare il passo decisivo per diventare una big. L’acquisto di calciatori di esperienza, è senza dubbio un buon inizio…

Juventus, i dettagli del colpo Higuain alla Fiorentina

A rivelare le ultime questa mattina è l’edizione odierna di Tuttosport. Il Pipita è certo di lasciare la Juve, quest’anno per davvero: 12 mesi fa, dopo un po’ di resistenza, alla fine l’evve vinta lui, ed è rimasto a giocarsi le sua chances con Sarri. Oggi no. Dopo le parole di Pirlo, è stato praticamente cacciato. Ora bisogna solo capire se la Juve può trovare una squadra disposta a comprarlo, o se più plausibilmente si arriverà una rescissione del contratto, con conseguente minusvalenza a bilancio (ma risparmio sull’ingaggio).

Nelle ultime ore si è fatta avanti la Fiorentina, che ha avviato le operazioni con un semplice sondaggio, per capire la fattibilità dell’affare. Sarebbe un gran colpo per la Viola, una sorta di bollino di qualità sulle ambizioni del presidente Rocco Commisso. Ma resta il nodo ingaggio: l’argentino guadagna ben 7,5 milioni di euro a stagione. Pradé immagina l’arrivo dell’attaccante soltanto in prestito, con pagamento di parte dell’ingaggio a carico dei bianconeri. Una trattativa complicata, visto che il contratto del bomber scadrà l’anno prossimo. Ci si può lavorare, tuttavia.

Non solo Higuain, anche Khedira è fuori dal progetto

Nonostante il suo agente non sia dello stesso avviso, Sami Khedira lascerà anch’egli Torino. Nonostante il mister abbia affermato di voler aspettare il suo ritorno dall’infortunio, per il tedesco le porte della Continassa potrebbero divenire presto bloccate. Anche lui ha un ultimo anno di contratto: per risolverlo, si attende una buonuscita: anche qui bisogna mediare tra le diverse esigenze.

Juventus, gli altri calciatori in uscita

Anche Mattia Perin è destinato a salutare Torino. Per lui si profila un ritorno al Genoa, nonostante gli inserimenti di Atalanta e Roma, bloccate a loro volta dai dubbi su Gollini (sta recuperando dall’infortunio) e Pau Lopez (potrebbe alla fine restare nella capitale). In Liguria il portiere praticamente è diventato grande, e vede sempre di buon occhio un ritorno in rossoblu. Salutano anche Rugani e De Sciglio, diretti verso il Valencia: gli spagnoli però li vorrebbero soltanto in prestito, o al massimo intavolerebbero un trattativa con scambi.

