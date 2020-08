Calciomercato Juventus: assalto City a Bonucci, casting in attacco

La Juventus si prepara ad affrontare l’apertura del calciomercato con una serie di colpi già messi a segno: l’obiettivo è chiudere prima del 5 settembre…

Juventus, Guardiola vuole Bonucci

Ma il centrale bianconero non si muove. A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport questa mattina. I piedi delicati del difensore fanno gola a gente che pratica calcio come Pep Guardiola, ma Leo ha in mente soltanto la Juve. E soprattutto, non pensa ad un’esperienza in Premier League, che a questo punto della carriera potrebbe fargli gola, sia per motivi economici che tecnici, di palmares per così dire. Gli inglesi hanno contattato i manager del calciatore, ma la trattativa si è spenta sul nascere. Il centrale terminerà la sua carriera a Torino, con la quale ha rinnovato fino al 2024.

La Juve sfoglia la margherita nel mercato: serve un bomber d’esperienza

Le energie di Fabio Paratici sono tutte per la ricerca di un attaccante. Possibilmente con esperienza, che possa consentire a Cristiano Ronaldo di tornare a tutti gli effetti quello di Madrid. Un Karim Benzema, in effetti. Il primo nome sulla lista dei dirigenti è quello di Edin Dzeko: ha fisico per proteggere palla, e la classe per farla girare. L’ideale per il nuovo allenatore. Oggi ci sarà un incontro tra il suo entourage e la Roma, si attendono sviluppi. Gli altri profili valutati sono quelli di Milik (si fatica a trovare l’accordo col Napoli) e quello di un altro ex Napoli, Edinson Cavani: il Matador per ora non si è espresso, resta più che altro un’idea, si vedrà per il futuro.

Juve, non solo giovani: spunta di nuovo Kean

E se invece tornasse Kean? La suggestione che in questo momento circola alla Continassa viene svelata sempre dalla Gazzetta della Sport. L’anno scorso il giovane attaccante è stato venduto all’Everton per 28 milioni di euro: sfortunatamente per lui, le cose non sono andate nel migliore dei modi in Premier League. Impossibile pensare di spendere di nuovo tali cifre per accaparrarselo: più probabile uno scambio con un calciatore che in Inghilterra ha attualmente molto mercato, vale a dire Douglas Costa.

