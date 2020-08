Calciomercato Juventus: cessione Dybala, le ultime

Juventus, nonostante le parole di Andrea Pirlo, Paulo Dybala non risulterebbe incedibile.

Calciomercato Juventus: Dybala può partire

Altro che sicura permanenza. Paulo Dybala potrebbe andar via. Come riportato da cm.com, infatti, l’attaccante argentino dovrebbe restare a Torino almeno per ammissione del tecnico Andrea Pirlo.

Tuttavia, secondo le ultime in casa Juventus, in questo momento tra le fila dei bianconeri non ci sarebbero affatto calciatori incedibili. tra i calciatori della Juve, infatti, tutti i calciatori ad oggi risultano sul mercaot..

Il motivo? Le cessioni serviranno per preparare il mercato in entrato. Anche a Torino, è sottinteso l’autofinanziamento è oramai una regola e se dovesse arrivare quell’offerta super per Paulo Dybala allora anche l’argentino andrebbe via.

Juventus, le ultime sul futuro di Dybala

Nel corso dell’ultimo mese si sono rincorse tante voci sul futuro di Paulo Dybala. L’argentino, mvp dell’ultimo campionato di Serie A, piace molto a diverse big soprattutto all’estero. Il suo nome, infatti, era stato accostato a Real Madrid e Manchester United.

Si era parlato dell’argentino anche nell’ottica di uno scambio con Paul Pogba data l’età dei due calciatori e il valore di entrambi che supera i 100 milioni. Occhio anche al Tottenham.

Ad oggi, tuttavia, Dybala è stato blindato da Pirlo ma questo non significa che, se ce ne fosse l’opportunità, la Juve non se ne priverebbe per far cassa.

Mercato Juve: quanto vale Dybala?

Per cedere l’attaccante la Juventus avrebbe anche già fissato il prezzo in 100 milioni di euro. Una cifra astronomica che nessuno, in tempo di Covid, per ora sembrerebbe disposto a pagare. Ma il prezzo garantirebbe alla Juve una plusvalenza clamorosa visto che Dybala era arrivato dal Palermo per 40 milioni ed il suo cartellino è stato ampiamente ammortizzato nel tempo.

Dybala difeso da Pirlo

Per ora, però, senza offerte Andrea Pirlo punterà sull’argentino come confermato in conferenza stampa:

Dybala? “Non c’è nessun problema, non è mai stato sul mercato, sono cose giornalistiche. Non è mai stato un problema e mai lo sarà. Noi vogliamo solo che torni al massimo a disposizione. In campionato si parte tutti da zero. La preparazione e le partite sarà diversa da prima”.