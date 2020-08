Calciomercato Juventus: si lavora per l’attacco, la novità

Juventus, Fabio Paratici continua a lavorare per il nuovo attaccante. Come riportato da Sportitalia, il club bianconero sarebbe pronto all’innesto importante.

Mercato Juventus 2020: non solo Dzeko

Il grande nome per l’attaccante dovrebbe essere Edin Dzeko ma occhio anche agli altri nomi. Come riportato da Alfredo Pedullà, infatti, la nuova Juve di Pirlo si sta muovendo per un calciatore di qualità ed esperienza per affiancare Ronaldo.

In attacco in ogni caso arriverà una punta importante. La società ad oggi è al lavoro per risolvere il problema Higuain che ha un contratto in scadenza nel 2021 e che il club vorrebbe risolvere.

Mercato Juve: Ronaldo vorrebbe Benzema

Nelle ultime settimane Ronaldo avrebbe chiesto alla società di fare un tentativo con il Real Madrid per Karim Benzema. Il tentativo sarebbe anche stato fatto ma i costi sono alti. Il francese a Madrid si è consacrato anche senza CR7 ed il club spagnolo ad oggi non avrebbe nessuna intenzione di privarsene.

Juventus: altri nomi possibili come Morata

Ma attenzione perchè nel caso la Juve non arrivasse a Dzeko ci sarebbero anche altri nomi come Malen del PSV che sarebbe un’opzione da seguire. Il calciatore ha come procuratore Mino Raiola.

Ma a Pirlo sarebbe felcie di avere a disposizione anche Morata, oggi attaccante dell’Atletico Madrid (fino a prova contraria).

Lo spagnolo a Torino tornerebbe anche molto volentieri. L’agente di Alvaro si chiama Juanma Lopez ed è in questi giorni in vacanza a Ischia e domani con la sua barca andrà da Morata.

La punta spagnola, infatti, è invece a Capri. I due avranno un appuntamento di lavoro e magari si parlerà anche di futuro e di Juventus.

Alvaro Morata, che senza dubbio ha lasciato un buon ricordo a Torino, potrebbe sbocciare questa volta definitivamente alla Juve. La punta ha anche già giocato in coppia con Ronaldo a Madrid.

Mercato Juve: il primo della lista resta Dzeko

Ma attenzione perchè ad oggi il primo calciatore della lista dei bianconeri resta Edin Dzeko. La punta della Roma, che cosa 10-15 milioni, sarebbe ideale per il gioco di Pirlo ed il club capitolino potrebbe liberarsi dei suoi 7 milioni di ingaggio. Insomma un affare per tutti che potrebbe presto chiudersi.

