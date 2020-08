Il calciomercato della Juventus sta pian piano entrando nel vivo. Definite le volontà tecnico-tattiche di Andrea Pirlo, la società intende muoversi rapidamente sul mercato per garantire al nuovo tecnico la rosa completa prima dell’inizio della stagione.

Calciomercato Juventus, si pensa ad Allan

Nella giornata di ieri la Juventus ha definito il primo acquisto dell’era Andrea Pirlo: Weston McKennie, 21enne americano dello Schalke04 che sa ricoprire tanti ruoli del centrocampo. Dopo Arthur Melo, in arrivo al posto di Pjanic, i bianconeri sono intenzionati a migliorare ancora la mediana per il nuovo modo di giocare di Andrea Pirlo. Per questo motivo, secondo quanto raccolto da calciomercato.it, Fabio Paratici starebbe pensando nuovamente ad Allan Marques, centrocampista brasiliano del Napoli in uscita dal club partenopeo.

Gennaro Gattuso non ha utilizzato molto Allan da quando si è insediato sulla panchina del Napoli, e questo ha portato a conclusioni abbastanza precise. Allan andrà via in questa sessione di mercato. Resta da capire dove. Piace all’Everton di Carlo Ancelotti che lo aveva individuato già come centrale nel suo progetto ai tempi di Napoli e la trattativa tra i Toffees e il club di De Laurentiis va avanti da tempo. Gli azzurri valutano Allan almeno 30 milioni di euro e pian piano si sta assottigliando la differenza tra richiesta e offerta con il club di Premier. Però piace anche alla Juventus, che potrebbe pensare di imbastire uno scambio con Luca Pellegrini nella trattativa.

Anche Milik in orbita Juve

Inoltre i bianconeri restano interessati ad Arkadiusz Milik, in uscita dal Napoli e perfetto per le caratteristiche che chiede Andrea Pirlo. In pole position resta sempre Edin Dzeko però il polacco resta una pedina importante per le casse bianconere. Anche in questa trattativa Agnelli vorrebbe inserire una contropartita tecnica per chiudere l’affare, mentre il Napoli chiede cash per cedere l’attaccante classe ’94.

Ieri nel ritiro del Napoli, a Castel di Sangro, si è presentato Mino Raiola. Il potente agente italiano è arrivato, ufficialmente, per salutare i suoi assistiti, Lozano e Manolas, ma con il direttore sportivo del Napoli ha parlato anche del possibile arrivo di Bernardeschi in azzurro. Rispetto alle prime perplessità, pare che ad oggi l’esterno ex Fiorentina sia più convinto della destinazione Napoli, anche se resterebbe da chiarire l’aspetto economico, soprattutto riguardante i diritti d’immagine.