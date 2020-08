Inter, torna in voga il nome di Arturo Vidal. Il club nerazzurro potrebbe pescare in casa Barcellona per avere il centrocampista tanto richiesto da Conte.

Mercato Inter 2020: la trattativa per Arturo Vidal

Arturo Vidal torna prepotentemente tra i nomi buoni per il mercato dell’Inter. Dopo aver provato ad acquistare il calciatore sia lo scorso anno che a gennaio, questa volta tutte le congiunture sembrano favorevole.

Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, infatti, l’operazione potrebbe assomigliare a quella che ha portato Sanchez a diventare un calciatore dell’Inter a titolo definitivo, i due condivido anche l’agente.

Calciomercato Inter: contatti per Vidal

Il club nerazzurro, infatti, dopo l’incontro di ieri tra Conte ed il presidente, avrebbe già riallacciato i contatti con il suo agente.

L’Inter, come detto, segue da tempo Vidal ma non c’era mai stato modo per protarlo di nuovo in Italia. Ora invece, il costo potrebbe essere sceso visto che Vidal è di fatto un fuori rosa. Per questo nelle ultime ore ci sarebbero stati contatti con Fernando Felicevich, procuratore del calciatore.

Va ricordato come Felicevich sia il procuratore di Alexis Sanchez e per Vidal l’Inter potrebbe mettere in piedi una trattativa come quella impostata con lo United.

Ultime Inter: Tonali non arriva

Oltre a Vidal. Intanto l’Inter aspetta di chiudere anche per Sandro Tonali. Il calciatore ha già un accordo con i nerazzurri ma il suo agente aspetta l’ok del Brescia.

Tuttavia da almeno una settimana le parti non si sentono. Per questo il Milan potrebbe presto approfittarne per cercare di superare l’Inter. Sarà compito di Maldini e Massara, che oggi non erano a seguire l’allenamento, convincere Tonali e il Brescia, con cui il Milan non ha ancora parlato.

Inter, Dalbert torna

A proposito di Inter e Fiorentina, addio ad oggi per Cristiano Biraghi. Per il terzino nella giornata di ieri c’è stato un incontro in sede con la Fiorentina. Le parti hanno discusso del possibile rinnovo del prestito di Biraghi e Dalbert, ma il club viola ha detto di no. Non è escluso che si possa continuare a trattare nei prossimi mesi ma ad oggi il brasiliano dovrà tornare a Milano e mettersi a disposizione di Conte in attesa di una nuova sistemazione.