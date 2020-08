Calciomercato Inter: Messi via, il padre tratta con un altro club

Leo Messi lascerà il Barcellona. Secondo le ultime di mercato, il destino di Leo Messi sarebbe praticamente segnato.

Calciomercato Inter: Messi, il padre a Manchester per trattare con il City

Inter, Lionel Messi andrà via dal Barcellona. La notizia nelle ultime resta tale anche se l’Inter potrebbe non essere il primo club in fila per la Pulce. Ora bisognerà capire quale sarà la destinazione del calciatore che piace anche all’Inter ma che potrebbe finire in Premier, al Manchester City.

Ultime Inter, Messi dovrebbe andare via

La notizia di sera è che, nonostante le parole di Bartomeu, Leo Messi dovrebbe lasciare il Barcellona, in estate o tra un anno. Diversi indizi collegano Messi ai nerazzurri ma occhio per ora soprattutto al Manchester City che sembrerebbe il club in vantaggio.

Come riportato da tmw, infatti, il padre di Messi, Jorge, sarebbe in queste ora a Manchester per parlare con il City del futuro del calciatore. La figura di Pep Guardiola potrebbe diventare quella chiave per l’addio del numero 10. Sul piatto inoltre ci sarebbe un’offerta di ingaggio faraonica che supererebbe i 50 milioni percepiti al Barcellona per convincere la punta a spostarsi in Premier. La difficoltà, ad oggi, sarebbe quella di convincere il Barca a cedere visto che i catalani potrebbero chiedere l’importo della clausola da 700 milioni di euro che sarà valida fino al 2021.

Messi ricattato da Bartomeu

Come riportato da Sky Sport il vero problema alla base dell’addio di Messi al Barcellona sarebbe il presidente Bartomeu. Il numero uno del club, che di fatto è stato il primo presidente a non far alzare nemmeno un trofeo in stagione a Messi, ha rotto con la Pulce.

Tuttavia non avrebbe intenzione di mollare la sua poltrona nonostante Messi stia spingendo per far si che questo accada.

Inoltre, da quando la Pulce ha inviato quel fax al club tutto sarebbe cambiato. Tuttavia nonostante l’interessi di Manchester City, PSG, Inter e Juventus nessuno ha fatto i conti con il Barcellona, deciso a lottare fino alla fine pur di trattenere il campione argentino almeno fino al termine dell’anno e anche oltre.

