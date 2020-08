Calciomercato Perugia, Caserta è il nuovo tecnico (UFFICIALE)

Fabio Caserta riparte da Perugia. E’ ufficiale, infatti, il suo passaggio sulla panchina del ‘Grifone’. Tre settimane fa la Juve Stabia lo aveva sollevato dall’incarico insieme al direttore sportivo, l’ex portiere Ciro Polito.

Calciomercato Perugia, Caserta riparte nuovamente dalla C

Fabio Caserta riparte dalla Serie C. La dirigenza umbra ha scelto l’ex centrocampista del Catania come nuovo manager. L’obiettivo, ovviamente, è quello di riportare la squadra subito in Serie B, visto che hanno perso la gara dei play-out contro il Pescara ai calci di rigore. Dopo la fine di quella partita alcuni supporters della squadra non hanno preso per niente bene la sconfitta, manifestando il loro dissenso con dei manichini appesi a un cavalcavia (specialmente ai calciatori Iemmello, Falzerano e Di Chiara).

Ecco il comunicato del club

“A.C Perugia Calcio comunica di aver affidato l’incarico di responsabile della prima squadra a Fabio Caserta fino al 30 giugno 2022, con rinnovo automatico in caso di promozione. Nato a Melito di Porto Salvo il 24 settembre del 1978, ha alle spalle una carriera da calciatore iniziata con la maglia dell’A.C. Locri e proseguita con il Catania in B. A seguire il centrocampista indossa le maglie di Palermo, Lecce, Atalanta, Cesena e Juve Stabia. A Castellammare, dopo quattro stagioni, appende gli scarpini al chiodo e sempre con le vespe inizia la sua esperienza da allenatore. Il primo anno lavora come vice al fianco di Gaetano Fontana (2016/2017) mentre l’anno successivo viene ufficializzato come nuovo allenatore della Juve StabiaIl Club da il benvenuto a mister Caserta augurandogli un grande in bocca al lupo!“.

Non solo Caserta, ecco le altre novità della società

Nei giorni trascorsi il club ha ufficializzato anche il nome del nuovo direttore generale: si tratta di Gianluca Comotto (ha militato proprio nel Perugia per tre anni dove ha concluso la sua carriera come calciatore). E per il ruolo di direttore sportivo è stato scelto Marco Giannitti.

