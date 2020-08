Calciomercato Napoli, Giuntoli rassicura tutti: “Resterà qui con noi”

Nel corso della presentazione dei nuovi acquisti del Napoli, Victor Osimhen e Amir Rrahmani, tenutasi a Castel Di Sangro (luogo del ritiro in cui sono impegnati gli azzurri), ha parlato anche il direttore sportivo del club Cristiano Giuntoli. Ha risposto ad alcune domande sul futuro di un calciatore che resterà ancora a lungo con partenopei.

Calciomercato Napoli, Giuntoli: “Lozano rimane qui con noi“

Nella conferenza stampa dal ritiro di Castel Di Sangro, oltre ai nuovi acquisti azzurri e al vicepresidente Edoardo De Laurentiis, ha parlato anche il ds Cristiano Giuntoli e si è soffermato su molti punti. Uno di questi è il futuro dell’attaccante Hirving Lozano: “Sì, mi sono incontrato con il suo procuratore Mino Raiola. E’ venuto a salutare i suoi assistiti Kostas Manolas ed Hirving Lozano. Abbiamo pranzato insieme. Il messicano potrà fare solo meglio perché da qui non si muove, il nostro obiettivo è quello di continuare insieme questa avventura con la maglia del Napoli, anche perché insieme a Politano potrebbe essere un valido sostituto di José Callejon“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, De Laurentiis e Gattuso: “Avvoltoi intorno. Zielinski? Ha rinnovato”

Giuntoli su Osimhen: “Vi racconto come è andata…“

Si parla anche del nuovo bomber azzurro: “Quando ho visto giocare dal vivo il difensore albanese ho chiesto subito informazioni perché mi aveva impressionato non poco. Non ero l’unico ad aver notato le sue qualità, anche un’altra squadra aveva già fatto lo stesso. Siamo stati fortunati e bravi ad anticipare coloro che volevano acquistarlo prima di noi. Per quanto riguarda il discorso di Osimhen dobbiamo parlare del Mondiale Under 17. Quando si trasferì in Bundesliga nel Wolfsburg aveva davanti a sé molti attaccanti e non riusciva a trovare lo spazio necessario”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, accordo totale per il nuovo acquisto: c’è una cessione a sorpresa

“C’è stato qualche momento buio per il calciatore. Con lui è stata una trattativa molto complicata, fortunatamente anche questa è andata per il meglio. Siamo convinti di aver speso molto, ma siamo altrettanto sicuri che possa fare molto bene con noi“.

Per la difesa di punta Matvienko dello Shaktar

Sfumato Gabriel, che ha accettato di trasferirsi in Premier League all’Arsenal (rifiutando offerte molto più importanti, da quanto dice il suo agente), Giuntoli ha messo nel mirino il giovane centrale della nazionale ucraina Mykola Matvienko. E’ stato uno dei migliori tra i suoi nella cavalcata che ha portato lo Shaktar Donetsk fino alle semifinali di Europa League, persa pesantemente contro l’Inter per 5-0.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> News Napoli, furia Adl: “Ancora match a porte chiuse? Una ca***ta”