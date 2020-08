Calciomercato Milan: l’annuncio di Raiola su Ibrahimovic

Calciomercato Milan, Mino Raiola tuona su Ibrahimovic: ecco la verità sul rinnovo

E’ il tema centrale per quel che riguarda il calciomercato del Milan: parliamo del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, con le parti che si sarebbero praticamente avvicinate. Nel corso di questa giornata sono giunte infatti news importanti proprio sul rinnovo, con il ritiro del club rossonero che ha preso già il ‘via’ da qualche giorno. Non è presente Zlatan Ibrahimovic, proprio in virtù delle decisioni in arrivo sul suo futuro, che non sono immediate. Sì, perché l’accordo per rinnovo non è ancora concluso e lo ha precisato Mino Raiola in prima persona.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan: colpo dal Real, come Theo

Milan, Raiola su Twitter: “Ibrahimovic non ha rinnovato”

Stefano Pioli dovrà attendere ancora un po’ prima di ritrovare Zlatan Ibrahimovic a disposizione per la preparazione al campionato 2020/2021, mentre gli altri suoi compagni di squadra sono già a lavoro. Nelle ultime ore si attendeva la fumata bianca ma, al contrario, è intervenuto Mino Raiola per smentire le voci legate alla trattativa. Attraverso il suo profilo ufficiale di Twitter, ha sganciato una vera e propria bomba sul futuro del talento svedese: “Ibrahimovic NON ha rinnovato il suo contratto con AC Milan” con tanto di hashtag “FakeNews“.

Ibrahimovic has NOT renewed his contract with AC Milan. ⠀

Ibrahimovic NON ha rinnovato il suo contratto con AC Milan. #FakeNews pic.twitter.com/cSiYLxF7pT — Mino Raiola (@MinoRaiola) August 26, 2020

Ibrahimovic e Milan, cosa c’è di concreto tra le parti

E’ chiaro che tra il club e lo stesso procuratore di Ibrahimovic i contatti sono costanti, con l’intenzione di chiudere l’affare il prima possibile. Il motivo riguarda appunto la voglia dello stesso Zlatan di riprendere le attività con il club, per farsi trovare poi pronto e in piena forma non appena riprenderà il campionato. Con la sua età che avanza, ha voglia di tornare in forma, per dare il suo importante apporto così come successo a partire dallo scorso gennaio.

Il Milan sarebbe arrivato a offrire un ingaggio da sei milioni di euro all’anno. La richiesta, però, era di un ingaggio di due anni con 7 milioni di euro all’anno, con qualche intoppo che dunque non manca. Dunque altro che fumata bianca, si attendono nuovi aggiornamenti su Ibrahimovic e il Milan, con le intenzioni di continuare ancora assieme. Toccherà però capire come e quando.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio, arriva un acquisto dal Milan