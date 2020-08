Calciomercato Milan: colpo dal Real, come Theo

Il Milan ci riprova. Dopo aver preso Theo Hernandez un anno fa, il club rossonero starebbe per chiudere un altro acquisto dal Real Madrid.

Calciomercato Milan: in arrivo Oscar Rodriguez

Il Milan è attivissimo sul mercato. Secondo quanto riportato, in Spagna, da ‘AS‘, il Milan avrebbe contattato l’entourage di Óscar Rodríguez. Il club rossonero, infatti, sarebbe pronto a portare in Italia il calciatore classe 1998, trequartista del Real Madrid.

Óscar Rodríguez ha giocato, nelle ultime due stagioni, in prestito nella fila del Leganés dove ha fatto molto bene tanto da attirare le attenzioni di diversi club, tra i quali lo stesso Real Madrid. Per questo motivo oggi al calciatore di proprietà delle ‘Merengues‘ non mancano le offerte.

Milan, asta con il Granada per Oscar Rodriguez

Oltre a quella rossonera, infatti, per il fantasista iberico sarebbero arrivate al Real Madrid diverse offerte, soprattutto dalla stessa Liga spagnola. Sullo spagnolo, infatti, ci sarebbe il forte pressing del Granada oltre che l’interesse di diversi club della Bundesliga tedesca.

I rapporti tra Milan e Real Madrid, però, sono ottimi visto anche l’andamento della trattativa di un anno fa con Theo Hernandez. In rossonero, Óscar Rodríguez sarebbe il vice del turco Hakan Çalhanoglu e potrebbe cominciare a cimentarsi con una piazza importante, cosa che in Liga non potrebbe accadere ammenoché il calciatore non restasse al Real Madrid.

Oscar Rodriguez, ecco le caratteristiche

Classe 1998, di proprietà del Real Madrid, come detto il calciatore ha giocato da trequartista per due stagioni con il Leganes. Il fantasista può vantare anche diverse presenze con la numero 10 della Spagna U21 e nelle giovanili del Real Madrid. In Liga e Coppa del Re ha già messo insieme in due anni 13 gol e 6 assist in 64 gare totali. Il calciatore è stato anche convocato dalle ‘Furie Rosse‘ di Luis Enrique. Un colpo a centrocampo di qualità, ma non l’unico.

Mercato Milan 2020, quanto costa Oscar Rodriguez?

Per il calciatore il Real Madrid chiede almeno 20 milioni di euro. L’operazione si potrebbe chiudere anche ad una cifra inferiore ma con diverse clausole. Il Rea, infatti, potrebbe chiedere per Oscar Rodriguez l’insetimento di un diritto di recompra per non perderlo in maniera definitiva. Occhio anche ad una percentuale su un una futura rivendita del centrocampista.