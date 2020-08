Il Milan ha dato una accelerata decisiva al mercato. Il club, dopo la stagione conclusa e il rinnovo di Stefano Pioli, ha avuto una fase di stallo dove ha iniziato a sondare il terreno per gli obiettivi e preparato la strategia a tavolino. Intanto, mentre ora si tratta per i rinnovi di contratto dei calciatori considerati fondamentali per la rosa di Pioli, la dirigenza ha portato in uno stato avanzat oanche alcune trattative di mercato in entrata. Tra questi c’è quella per Brahim Diaz.

Mercato Milan, ecco il colpo dal Real Madrid: è Brahim Diaz

Come avevamo raccontanto nelle ultime ore, il Milan si è mosso d’anticipo per Brahim Diaz. Ora però sembra sia arrivata la sterzata decisiva nella trattativa. Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan ha raggiunto l’accordo con il Real Madrid per Brahim Diaz. Il calciatore non vede l’ora di approdare in Serie A e vestire la maglia rossonera. Sarà il primo acquisto del mercato 2020/21 del Milan. Diaz arriverà in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto e possibile recompra, dato che il Real non vuole perdere già ora totalmente il giovane talento.

Calciomercato Milan, chi è Brahim Diaz

Brahim Diaz è un giovane trequartista capace di giocare anche da esterno e da centrocampista. Il calciatore spagnolo, nato a Malaga e poi trasferitosi all’età di 15 anni al Manchester City, è crescito in Inghilterra sotto gli occhi di Pep Guardiola. Il noto allenatore ha da sempre tenuto in considerazione il talento classe 1999 che ha infatti esordito e totalizzato diverse presenze tra Coppe e Premier League all’età di 17 anni con i Citizens. Lo scorso anno però Diaz è tornato in patria, essendo acquistato dal Real Madrid per circa 17 milioni di euro. Nella stagione appena conclusa però non ha trovato spazio, solo manciate di minuti tra campionato e coppa, totalizzando 10 presenze (poco più di 200 minuti) e 1 gol. Ora su di lui però vuole puntarci il Milan, che con Pioli sta costruendo qualcosa di molto importante con i giovani. L’affare è in dirittura d’arrivo ed entro fine settimana o inizio della prossima sarà ufficiale.

Milan news, il segnale decisivo per il rinnovo di Ibra

Intanto, si continua a lavorare per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Come raccontato nelle ultime ore, il calciatore svedese continua a restare coinvolto (nonostante sia assente al ritiro) nel gruppo Whatsapp con i suoi compagni. Come riportato da Sky Sport, ora il rinnovo è veramente vicino e gli stessi compagni sullo stesso gruppo whatsapp hanno manifestato la loro gioia al compagno che avrebbe risposto con dei sorrisi. Ibra è pronto ad unirsi al gruppo nel ritiro estivo in vista delle prossima stagione.