Andrea Pirlo ha idee molto chiare per la sua Juventus: ha già parlato approfonditamente con la dirigenza per i prossimi colpi di calciomercato.

Gonzalo Higuain non farà più parte della Juventus: lo ha chiaramente espresso Andrea Pirlo nella conferenza stampa di ieri pomeriggio da nuovo allenatore bianconero. Si cerca, dunque, un nuovo compagno di reparto per Cristiano Ronaldo che, per gioco del destino, potrebbe arrivare nuovamente da Napoli. Piace Arkadiusz Milik, fuori dal progetto azzurro con l’arrivo di Osimhen, per il quale Aurelio De Laurentiis ha chiesto 50 milioni di euro. La Juventus, nel corso delle settimane, ha proposto vari scambi al Napoli, con l’inserimento di un conguaglio economico, senza mai trovare il via libera. L’unico nome che interessa a Gennaro Gattuso sembra essere Federico Bernardeschi che, però, non aveva mai aperto al trasferimento, soprattutto per questioni economiche.

Questa mattina, però, a Castel Di Sangro, sede del ritiro pre-campionato del Napoli, è arrivato Mino Raiola, agente di Federico Bernardeschi, tra gli altri. Il potente procuratore italiano ha portato novità interessanti in casa azzurra: secondo quanto riporta calciomercato.it, infatti, ora Federico Bernardeschi accetterebbe di buon grado il Napoli, pur dovendo dividere con il club i diritti d’immagine. Ieri c’è stato un primo contatto telefonico tra Aurelio De Laurentiis e Mino Raiola per parlare della questione, con il successivo invito del procuratore nella sede abbruzzese del ritiro. In mattinata è arrivato e pranzerà con il patron partenopeo e, con molte probabilità, porterà anche l’offerta bianconera per Milik.

La Juventus pare volere fortemente Arek Milik dal Napoli per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, la Juventus ha deciso di puntare fortemente sull’attaccante polacco, tanto da inserire anche altri nomi nella trattativa: Luca Pellegrini e Douglas Costa. L’attenzione del Napoli, però, è tutta su Bernardeschi, con il quale va trovata l’intesa sull’ingaggio. I bianconeri, comunque, puntano allo scambio alla pari con Arkadiusz Milik, senza sborsare ulteriori cifre in denaro.

Intanto ieri Pirlo ha dettato le linee guida della “nuova Juventus”. Non ci sarà più spazio per Gonzalo Higuain e forse nemmeno per Sami Khedira, al momento infortunato ma già da tempo fuori dal progetto bianconero. Però si continuerà a puntare su Paulo Dybala, ritenuto incedibile dal nuovo tecnico bianconero. Pirlo, inoltre, ha chiesto ai suoi, davanti alle telecamere, di ritrovare l’entusiasmo perso negli ultimi mesi e quella fame di vittorie di cui era fatta la Juve ai tempi in cui vestiva la maglia numero 21.