La Juventus di Andrea Pirlo è pronta ad investire sui colpi che il nuovo tecnico bianconero chiederà per la prossima stagione: il calciomercato potrebbe portare subito al nome di Weston McKennie.

Nella conferenza stampa di ieri, Andrea Pirlo è stato molto chiaro sul tipo di gioco che vuole proporre: veloce e determinato, ancora di più quando si perde la palla o si è in fase di non possesso. Per questo motivo i bianconeri, nelle ultime ore, hanno accelerato per il giovane centrocampista dello Schalke04, Weston McKennie. Il 21enne americano sa ricoprire tutti i ruoli del centrocampo ed è considerato uno dei profili più interessanti del futuro. Sarà lui, con ogni probabilità, il primo della Juventus targata Andrea Pirlo.

Stando a quanto riporta Sport1, la Juventus starebbe per chiudere il colpo McKennie in prestito con diritto di riscatto. Un prestito oneroso da 3,5 milioni di euro con riscatto fissato a 18 milioni. Il giovane centrocampista ha nella velocità e nella forza fisica i suoi punti cardine, che serviranno alla Juventus per il tipo di calcio che Pirlo ha in mente. Nell’ultima stagione in Bundesliga ha disputato 28 presenze e messo anche a segno 3 reti, distinguendosi per le grandi doti atletiche.

Intanto per la Juventus resta di primario interesse la questione attacco. Assodato l’addio di Gonzalo Higuain, non più nei piani di Andrea Pirlo, si punta a profili completamente diversi. Il primo sul taccuino della dirigenza bianconera è quello di Edin Dzeko, centravanti della Roma che piace per le caratteristiche tecnico-tattiche: perfettamente combacianti con l’attitudine di Cristiano Ronaldo. Ma c’è anche il profilo di Arkadiusz Milik che stuzzica molto i bianconeri. Era la prima scelta di Maurizio Sarri ma è rimasto anche nei radar di Andrea Pirlo. Per il polacco la Juventus vorrebbe imbastire uno scambio alla pari con Federico Bernardeschi, anche se il Napoli chiede un consistente conguaglio economico. Nelle scorse ore Mino Raiola, agente dell’esterno ex Fiorentina, si è incontrato con la dirigenza partenopea e ha aperto all’ipotesi Napoli. Nelle prossime settimane potrebbero esserci sviluppi molto interessanti.

