Calciomercato Juventus: doppio colpo, si tratta con l’Atletico

La Juventus si muove per cambiare volto al centrocampo e dare ad Andrea Pirlo calciatori funzionali alla sua idea di calcio.

Calciomercato Juventus: Thomas Partey con Locatelli?

La Juventus pensa anche a Thomas Partey in mezzo al campo. Il centrocampista dell’Atletico Madrid sembra essere uno dei nomi buoni per la Vecchia Signora che al netto del sogno Paul Pogba (possibile solo in caso di cessione di Dybala), dovrà fare più si qualcosa oltre ad Arthur.

Thomas Partey, 27enne dell’Atletico Madrid, è un calciatore che piace da parecchio a Torino. L’operazione è ambiziosa, vero, e non sarà semplice accontentare il club spagnolo ai tempi del Covid. Alla Continassa, però, stanno cercando di capire se ci sia modo di arrivare ghanese, magari con una contropartita.

Il problema è che gli spagnoli, ad oggi, non sembrerebbero pronti a fare sconti anche in virtù dell’interesse dell’Arsenal.

Juventus, scambio per Thomas Partey

La Juventus non può in questo momento fare aste ma ha una carta importante da giocare per Partey. Diego Simeone ha un debole per Federico Bernardeschi. L’argentino oramai da tempo pensa che l’ex Fiorentina possa esprimersi sempre al livello dello straordinario ottavo di Champions che nel 2019 che cancellò i sogni di gloria dei madrileni. In quell’occasione Cristiano Ronaldo realizzò una tripletta ma Bernardeschi giocò una partita impressionate. Il talento carrarino vorrebbe restare nella Juventus di Pirlo, ma un’offerta super potrebbe convincerlo ad andar via.

Magari dall’estero. Per questo alla Continassa, infatti, non hanno ancora perso la speranza di chiudere uno scambio in stile Pjanic-Arthur che dia alla Juve una bella plusvalenza. Ma c’è di più perchè le valutazioni di Thomas e Bernardeschi, che hanno appena un anno di differenza, sarebbero simili. Ovviamente Arsenal permettendo. Dunque, Paratici lavora per dare a Pirlo un Thomas in più o in ogni caso un calciatore funzionale. Occhio anche al nome di Correntin Tolisso, che al Bayern non gioca ma che i tedeschi per non non vendono.

Mercato Juventus: oltre a Thomas anche Locatelli

Thomas Partey potrebbe non essere l’unico nome per il centrocampo. Attenzione perchè nella serata di ieri è andata in scenda una cena per Manuel Locatelli con il Sassuolo.

I contatti con gli emiliani, infatti, proseguono e ieri sera c’è stato un incontro. Alla Continassa vorrebbero inserire una contropartita. Mentre la linea dei neroverdi resta sempre quella del pagamento in contanti.

Juventus: le alternative a centrocampo

Oltre a questi nomi occhio anche a Rodrigo De Paul (Udinese), Houssem Aouar (Lione) e Leandro Paredes (Psg).