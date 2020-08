Calciomercato Juventus: bomba Cavani, le ultime

La Juve può prendere Edinson Cavani. Secondo le ultime di mercato il club bianconero starebbe pensando anche allo svincolato.

Mercato Juventus 2020: Edinson Cavani il nome nuovo

La Juventus aspetta di chiudere il colpo di calciomercato del 2020 in attacco chiesto da Pirlo. Il primo nome, come riportato da Tuttosport, resterebbe quello di Edin Dzeko. Ma la Juve, in attesa del via libera della Roma, non ha mai mollato le altre piste come quella che potrebbe portare a Milik del Napoli.

Attenzione anche ad Edinson Cavani. Secondo le ultime i bianconeri avrebbero fatto un sondaggio per Edinson Cavani. Il calciatore sembrava in procinto di accasarsi al Benfica, ma negli ultimi giorni è saltato tutto e c’è stato un dietrofront. L’ex attaccante del Paris Saint Germain ha il contratto in scadenza e cerca squadra.

Calciomercato Juventus: la richiesta di Cavani

Il Matador avrebbe chiesto al Benfica uno stipendio molto importante di 10 milioni a stagione per tre anni. Questo avrebbe fatto saltare la trattativa.

Per Edinson Cavani alla Juventus l’ingaggio però non sarebbe l’unico scoglio da superare. Il calciatore ha per il momento palesato delle perplessità riguardo al suo trasferimento a Torino visto il suo passato al Napoli. Cavani, infatti, è rimasto molto legato alla piazza ma la situazione è in ogni caso da monitorare. La trattativa potrebbe entrare nel vivo in assenza di valide soluzioni alternative in attacco.

Juventus: Cavani è l’alternativa a Dzeko?

Tuttavia il primo nome della lista per la Juve non è Cavani ma Edin Dzeko, che Pirlo vorrebbe assolutamente in attacco. Dal punto di vista tecnico-tattico il giallorosso convince più di Arkadiusz Milik, che però continua a rifiutare la Roma e non sblocca l’affare. Dzeko piace anche più di Raul Jimenez, 29enne bomber rivelazione della Premier League, che costa troppo ed il Wolverhampton valuta 60-70 milioni.

Le ultime sulla punta, intanto, dicono che Roma e Juventus sono vicine a un’intesa per Dzeko intorno ai 10-15 milioni.

Juve e Roma: l’ora degli scambi

L’affare sarebbe favorito dai buoni rapporti tra il dg bianconero Fabio Paratici e l’ad romanista Guido Fienga. I due, infatti, continuano a ragionare anche su altri scambi che potrebbero coinvolgere Cristian Romero, difensore juventino, e magari Alessandro Florenzi.

