Calciomercato Inter: colpo dal Barcellona, vince Conte

Conte ha deciso, vuole il rinforzo dal Barcellona. Si è parlato anche di mercato durante il vertice di ieri con Zhang e Antonio Conte.

Calciomercato Inter 2020: arriva Vidal, le notizie da Barcellona

L’idea dei nerazzurri è ora quella di prendere Arturo Vidal dal Barcellona ed accontentare Antonio Conte. Il cileno, chiesto a gran voce dal tecnico anche a gennaio, dovrebbe arrivare nel prossimo mese di settembre ma non sarà l’unico colpo in mezzo al campo. Come riportato da ts, infatti, la conferma del tecnico ha fatto ripartire il mercato visto che diverse trattative erano state congelate da Beppe Marotta e Piero Ausilio in attesa di sviluppi.

Mercato Inter: ora Vidal è sul mercato, ecco il prezzo

Ora non sarà difficile per l’Inter arrivare a Vidal visto che il terremoto che ha colpito il Barcellona, al di là dei discorsi su Messi, coinvolge anche gli altri senatori come Arturo Vidal.

Anche il cileno, infatti, sembrerebbe esser stato messo alla porta dalla rivoluzione. Anzi, addirittura il centrocampista potrebbe rescindere il contratto con i blaugrana.

Per questo motivo questa volta per Marotta sarebbe impossibile non accontentare Conte che ha chiesto il suo acquisto più volte un anno fa e a gennaio. In mezzo al campo, poi, Borja Valero rinnoverà mentre Matias Vecino e Kwadwo Asamoah andranno via.

Ultime Inter: non solo Vidal, anche Tonali, le ultime

L’Inter cerca anche altri nomi in mezzo al campo e Vidal non sarà l’unico ad arrivare. Con lui, nonostante l’interesse del Milan, spazio anche per Sandro Tonali: l’Inter ha già da tempo l’accordo con il ragazzo (5 anni a 2,5 milioni, bonus inclusi) e ora deve chiudere la trattativa con il Brescia. Marotta continua ad offrire 30 milioni più bonus.

Inter: dopo Vidal via Brozovic e in arrivo Ndombelè?

Attenzione anche al possibile addio di Marcelo Brozovic. L’opera di restaurazione del centrocampo non passerà solo dall’arrivo di Vidal ma farà in modo che l’Inter possa cambiare modulo e passare al 3-4-1-2 per far giocare anche Eriksen. Sulla linea mediana, per questo, il possibile calciatore che potrebbe arrivare dovrebbe essere Tanguy Ndombélé per cui si lavora a uno scambio alla pari con Milan Skriniar. Il centrale dovrebbe andar via ed esser sostituito da Kumbulla.

In attacco la sorpresa dovrebbe essere ancora Olivier Giroud, chiuso al Chelsea dagli arrivi di Werner, Ziyech e (probabilmente) di Havertz.