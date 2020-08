Calciomercato Inter: Tonali sfuma? C’è un’altra big

Clamoroso ribaltone per Sandro Tonali. Come riportato da Sky Sport il passaggio all’Inter potrebbe clamorosamente saltare.

Mercato Inter 2020: Tonali può finire al Milan

Il Milan pensa in grande. Il club rossonero sarebbe pronto a fare uno sgambetto ai cugini dei nerazzurri.

Approfittando del fatto che l’Inter non ha ancora chiuso l’operazione con il Brescia il club rossonero avrebbe già fissato un nuovo appuntamento con Cellino per chiudere l’operazione e anticipare i cugini.

Calciomercato Milan: l’offerta al Brescia per Tonali

Addirittura, come riportato da Sky Sport, ci sarebbe già la prima offerta al Brescia. Il club rossonero, infatti, vorrebbe ottenere il calciatore in prestito oneroso importante con diritto di riscatto.

Il presidente del Brescia non avrebbe aperto a questa soluzione, soprattutto per le cifre che i rossoneri avrebbero messo sul piatto.

Tuttavia Maldini e Gazidis sarebbero pronti a riprovarci e innescare il derby di mercato con i nerazzurri come confermato dal ds del Brescia.

Inter: Marotta ancora in corsa per Tonali

In questo momento l’Inter, tuttavia, resterebbe in vantaggio per il centrocampista. Chiusa la questione allenatore, l’Inter dovrebbe provare a prendere Sandro Tonali. Per farlo però dovrà convincere Massimo Cellino.

Il club nerazzurro, infatti, ha già in mano l’accordo con il calciatore ed il suo agente Beppe Bozzo per il contratto di Tonali da 2.5 milioni a stagione per 5 anni.

A Mancare per l’Inter in questo momento è l’accordo con il Brescia. Marrotta, infatti, è pronto ad offrire 35 milioni di euro e un prestito con diritto di riscatto. Un’offerta che non aveva convinto la società retrocessa che aspetta ancora che il club nerazzurro alzi la posta in palio.

Mercato Inter: Sensi aspettando Tonali

A proposito di Inter, sempre come riportato da Sky Sport, oltre a Tonali il club nerazzurro sarebbe ad un passo dal riscatto di un altro calciatore italiano. La formazione allenata da Conte terrà stretto Stefano Sensi. La società nerazzurra avrebbe già comunicato al Sassuolo, che detiene il cartellino del calciatore, la volontà di riscattare a titolo definitivo il calciatore per 20 milioni di euro. Si attende quindi ormai solamente l’ufficialità del’operazione che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Sensi, nonostante gli infortuni, sarà nerazzurro.