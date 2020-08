Calciomercato Inter, l’ex agente rivela tutto: “Messi ha già scelto”

Leo Messi è pronto a dire addio al Barcellona. Il classe 1987, all’età di 33 anni e con ancora un anno di contratto, potrebbe salutare una volta e per tutte il club catalano.Arrivato nel 2000, direttamente dall’Argentina, il calciatore è arrivato alla rottura con il club spagnolo, tanto da comunicare negli ultimi incontri di voler andar via. 20 anni di Messi al Barcellona, dalle giovanili alla prima squadra, dove sono arrivati tantissimi trofei. Sul calciatore ora ci sono diversi club, tra cui in pole il Manchester City di Guardiola che vorrebbe tornare a lavorare con lui, ma non è escluso che l’Inter si sia fatto da parte, anzi.

Messi all’Inter, arrivano le parole dell’ex agente

E’ proprio l’ex agente di Leo Messi, Josep Maria Minguella, che riaccende la speranza nei tifosi nerazzurri. Nelle ultime ore, infatti, l’agente ha dichiarato che per lui il suo ex assistito ha già fatto la propria scelta, quella di giocare in Italia e con la maglia dell’Inter. Niente Premier League, seppure ci siano al City amici come Guardiola e Aguero, ma in Serie A c’è Cristiano Ronaldo e la lotta potrebbe riaccendersi come in Spagna. Inoltre, in Italia i calciatori pagano meno tasse, per questa la scelta potrebbe ricadere proprio su Milano, dove c’è l’Inter pronta al grande colpo. La cosa certa, intanto, è che Messi ha comunicato il suo addio al Barcellona.

Calciomercato Inter, resta forte la concorrenza del PSG

Dalla Spagna sono sicuri, alla fine Steven Zhang riuscirà ad acquistare Messi. I nerazzurri hanno convinto nella giornata di ieri Antonio Conte a restare grazie ad un piano ben preciso riguardo il mercato, dove potrebbe esserci proprio la promessa Messi dietro la conferma dell’allenatore. Ma non sarà per niente facile, perché il Barcellona continua a minacciare il giocatore di avviare vie legali, inoltre, il Paris Saint Germain può essere l’altro club in coda per l’argentino. Non baderà a spese lo sceicco del club francese, che proprio come capitato con Neymar e Mbappe sogna un colpo stellare, per provare a vincere quella Champions League che la scorsa notte è sfumata negli ultimi 90 minuti.

Inter News, Messi più vicino: è rottura totale con il Barcellona

Leo Messi è entrato in conflitto con il Barcellona. Rottura totale tra l’argentino e il club spagnolo. Dalla Spagna sono sicuri sui vari motivi che hanno portato al calciatore a chiedere il ‘divorzio’ dopo 20 anni insieme. Tra i principali motivi c’è quello del rapporto ormai inclinato con il presidente Bartomeu, il principale responsabile dell’addio di Valverde (a cui Messi era molto legato) e l’arrivo di Setien, esonerato poi dopo il terribile 8-2 subito in Champions contro il Bayern Monaco. Tra Inter e PSG però spunta il Manchester City, con il club inglese che ha incassato anche il ‘segui’ su Instagram dello stesso Messi.