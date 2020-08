Stanno facendo molto discutere le notizie che arrivano dalla Spagna: Lionel Messi potrebbe lasciare il Barcellona a breve e non alla scadenza del suo contratto nel giugno 2021. L‘Inter di Zhang e i tifosi nerazzurri ci sperano, ma pare che il calciatore abbia già scelto la sua possibile destinazione.

Messi ‘segue’ su Instagram il City

Lionel Messi ha iniziato a seguire, sul proprio profilo ufficiale Instagram, il Manchester City. Che possa essere un indizio sul suo futuro? Non possiamo ancora saperlo, di certo si può dire che l’atmosfera che c’è a Barcellona in questo momento non è delle migliori. C’è anche da dire, però, che il numero 10 ha iniziato a ‘followare’ anche il Chelsea di Roman Abramovich. I tifosi catalani ancora non possono crederci: il loro fuoriclasse argentino, dopo una militanza nel club durata 20 anni, sta per lasciare i colori blaugrana. Lo ha comunicato nella giornata di ieri tramite fax, una notizia che ha sconvolto tutta la dirigenza a partire dal presidente Josep Bartomeu.

A Manchester ritroverebbe Pep Guardiola. Nel frattempo lunedì si presenterà al ritiro

Un punto a favore di un suo possibile trasferimento in Inghilterra è che al City potrebbe ritrovare Pep Guardiola. Lo spagnolo ha allenato la ‘Pulce‘ per ben quattro anni e sarebbe felicissimo di ritrovarlo. I tifosi dei ‘Citizens’ sono letteralmente impazziti di gioia, ma nulla è ancora stato deciso. Di sicuro una cosa è certa: l’altro club interessato al giocatore, il Paris Saint Germain, si è tirato fuori dalla trattativa. Smentite le voci, inoltre, di una sua possibile assenza lunedì prossimo per il raduno con il resto dei compagni. Messi ci sarà, anche perché il nuovo tecnico Koeman lo vuole al centro del suo progetto.

I media spagnoli parlano di un colloquio avvenuto tra il padre e l’ad del City

Da Barcellona, addirittura, sostengono che ci sia stato un incontro tra il padre e procuratore di Messi e l’amministratore delegato del club inglese, Ferran Soriano. Senza dimenticare la telefonata che c’è stata tra Guardiola e lo stesso giocatore. Secondo l’emittente televisiva statunitense ‘Espn‘, la società di Khaldun al-Mubarak avrebbe offerto un triennale in Premier e un biennale al New York City, l’altra squadra di proprietà dello sciecco.

