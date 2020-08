Calciomercato Benevento: Balotelli e non solo

Alla fine Mario Balotelli potrebbe farcela ed avvinarsi a Napoli. Non nella squadra azzurra, ma al Benvento. Le ultime

Calciomercato Benevento: Balotelli e Bonanventura

Il Benevento lavora per un doppio sogno da favola. Come riportato da Repubblica, il presidente Vigorito starebbe trattando con Mino Raiola per mettere sotto contratto Mario Balotelli e Jiack Bonaventura. Il futuro dei due ex Milan potrebbe essere ancora insieme. Giacomo Bonaventura ha lasciato il Milan ed è libero di scegliere la sua prossima destinazione essendo il suo contratto scaduto. Stesso discorso per Mario Balotelli, il cui contratto con le Rondinelle è decaduto dopo la retrocessione del club di Cellino.

Mercato Benevento 2020: le ultime su Balotelli

Già da tempo il Benevento stava pensando di mettere sotto contratto Bonaventura: Pippo Inzaghi in persona si sarebbe esposto per prendere il forte centrocampista del Milan. Tuttavia Mino Raiola, agente di entrambi i calciatori, si starebbe muovendo per portare anche Mario Balotelli.

Super Mario accetterebbe ben volentieri un’esperienza in Campania dove starebbe vicino alla figlia Pia e alla sua ex compagna Fico. Pippo Inzaghi avrebbe chiamato Mario Balotelli per sondare il terreno e Mino Raiola starebbe lavorando con il presidente.

Balotelli, attenzione anche all’MLS

Tuttavia il Benevento non sarebbe l’unica destinazione possibile per Mario Balotelli. Secondo le ultime, infatti, il calciatore continuerebbe ad avere estimatori in tutto il Mondo. Per questo alla fine Balotelli potrebbe anche scegliere un campionato meno impegnativo come quello americano.

Negli ultimi giorni, infatti, dall’MLS sarebbe arrivata l’opzione Los Angeles Galaxy per Mario Balotelli, che in questo caso cambierebbe completamente aria dopo la parentesi in Italia. Addio in questo modo anche ai sogno di tornare in Nazionale con Mancini. Ma quella americana non è l’unica opzione sul tavolo. Attenzione anche alle piste che potrebbero portare alla Turchia dove diversi club si sarebbero già mossi per Balotelli.

Ultime Benevento, Raiola su Balotelli

Proprio pochi giorni fa Mino Raiola, agente dell’attaccante Mario Balotelli, aveva parlato del futuro del calciatore a Sky Sport:

«Sicuramente Mario come giocatore non è finito, il calcio ha bisogno di una punta del genere. Credo che avrebbe ancora mercato in Italia, ci sono trattative in corso con altre due squadre, ma anche all’estero c’è interesse. E’ iniziato tutto bene a Brescia, poi la situazione con Cellino è precipitato. Il covid non ha aiutato, ma non ci lamentiamo di quanto accaduto».