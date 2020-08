Calciomercato Barcellona, se parte Suarez idea dalla Premier League

Il nuovo tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, ha dichiarato quali sono i calciatori che potranno rimanere al suo comando e chi può benissimo fare le valigie e andare via in questa stagione. Tra i partenti, oltre a Samuel Umtiti, Ivan Rakitic e Arturo Vidal, c’è anche Luis Suarez che, nonostante sia uno degli attaccanti più prolifici di tutti i tempi del Barcellona e non, non rimarrà un altro anno in blaugrana.

Barcellona, Suarez può partire! Al suo posto potrebbe arrivare Gabriel Jesus

Luis Suarez, dopo sei stagioni trascorse in Spagna, è pronto a dire addio al Barcellona. L’arrivo del nuovo manager olandese, Ronald Koeman, ha tolto qualsiasi possibilità di una sua permanenza nella città catalana. In Liga ha realizzato 74 reti in 147 apparizioni. Secondo ‘GloboEsporte’, la dirigenza avrebbe già individuato il suo sostituto: si tratta del brasiliano Gabriel Jesus. Il centravanti del Manchester City potrebbe vestire molto presto la maglia blaugrana. Secondo l’ex commissario tecnico dell’Olanda, sarebbe proprio lui il profilo ideale per sostituire l’uruguaiano. C’è però da considerare l’idea di Pep Guardiola, che reputa il suo attaccante incedibile.

Possibile rescissione del contratto

Nel suo futuro potrebbe esserci anche l’America. Infatti, il ‘Pistolero‘, è molto stuzzicato dall’idea di giocare nella Major League Soccer. Ha già ricevuto un po’ di offerte e sta valutando l’idea di lasciare l’Europa. Anche se non è da escludere un suo possibile ritorno all’Ajax, squadra che lo ha prelevato dal Groningen agli inizi della sua carriera. Il contratto del giocatore coi blaugrana scadrà nel giugno 2021 e la possibilità di rescindere è sempre più probabile. Nei prossimi giorni seguiranno aggiornamenti su questa vicenda.

Abbandonata, per il momento, la pista che porta a Lautaro

Lautaro Martinez, almeno per il momento, rimane all’Inter. Dalla dirigenza catalana, infatti, non sono arrivate più notizie per la trattativa che avrebbe dovuto portare il ‘Toro’ al Camp Nou. Tutto potrebbe essere cambiato dal momento in cui il presidente nerazzurro, Steven Zhang, ha confermato sulla panchina anche per la prossima stagione Antonio Conte. Quest’ultimo ha sempre ammirato l’ottimo lavoro svolto insieme al suo compagno di reparto Romelu Lukaku.

