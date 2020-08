Calciomercato Inter, addio a centrocampo: resterà in Serie A

Calciomercato Inter, Vecino ai saluti: un club di Serie A su di lui

Non è stata proprio una buona annata per Matias Vecino, centrocampista uruguagio che potrebbe finire tra i protagonisti del calciomercato che riguarda l’Inter. Nel corso di questa stagione sono poche le apparizioni rispetto a quelle che avrebbe ipotizzato al suo arrivo in nerazzurro. 25 le presenze in questa stagione, chiamato in causa dopo gli innumerevoli problemi in infermeria, che hanno costretto Antonio Conte ad affidarsi a tutti i suoi componenti dell’organico. Per la prossima stagione però potrebbe cambiare il registro, con il centrocampista uruguaiano pronto ad andare via al margine della stagione.

Inter, Vecino torna a Cagliari: giocò in rossoblu nel 2014

A riportare la notizia sono i colleghi di Goal.com e sarebbe un “ritorno a casa”, quella che è stata per sei mesi importanti per la sua crescita, nella città di Cagliari e con la maglia rossoblu. Nel gennaio del 2014, infatti, si ritrovò a giocare al club isolano, trovando le sue prime apparizioni importanti in Serie A. Disse addio a giugno, ma è Matias Vecino che potrebbe proprio tornare a Cagliari, con il club sardo pronto a continuare trattative con l’Inter, così come successo 365 giorni fa, con l’affare legato a Radja Nainggolan.

Conte dà il via libera: Vecino non farà parte del progetto dell’Inter per il 2021

Da quando il calcio è ripreso, dal dopo lockdown dunque, Vecino ha trovato il campo solo in 22 minuti totali, con i problemi al ginocchio che lo hanno tormentato e sono messi ulteriormente di intralcio, tra le scelte di Antonio Conte. Tra le squadre interessate a lui, è venuta fuori la società cagliaritana, pronta ad un acquisto importante da mettere a disposizione di Eusebio Di Francesco. Al momento si registrerebbero contatti tra Inter e Cagliari per lavorare sulle soluzioni legate a Radja Nainggolan, ma alcuni discorsi potrebbero appunto incentrarsi sul centrocampista uruguaiano. Dopo le avventure con Empoli, Fiorentina e del triennio nerazzurro, Matias Vecino sarebbe pronto ad una nuova esperienza, ancora in Serie A.

