Inter, niente Allegri: ecco chi allenerà il toscano

Max Allegri è ancora senza panchina. Il tecnico toscano non ha ancora una nuova avventura sulla quale puntare per il rilancio.

Allegri cerca squadra, c’è il PSG

Sfumata la panchina dell’Inter, ora per Max Allegri non sarà semplice trovare una nuova società pronta ad investire su di lui. Come riportato da ts, infatti, la conferma di Conte ha spiazzato il tecnico toscano.

Non andrà in scena lo stesso copione della Juve quanto Allegri prese il posto di Conte in panchina. Questa volta il salentino resta a Milano.

Max Allegri avrebbe accettato volentieri di tornare a lavorare con Marotta in nerazzurro e ora pensa a quale squadra potrebbe accoglierlo in futuro.

Allegri in Francia? Le ultime

il futuro dell’e allenatore della Juventus Allegri potrebbe essere in Francia, tuttavia resta da capire se il Paris Saint Germain confermerà il tedesco Tuchel dopo aver raggiunto la finale d i Champions League con il Bayern Monaco poi persa.

In caso di addio all’ex BVB, Max Allegri sarebbe la prima soluzione per la panchina. Tuttavia il PSG non ha ancora preso nessuna decisione definitiva ed il tempo stringe visto che la Ligue 1 è già cominciata. Cambiare il tecnico in questo momento potrebbe essere un grandissimo azzardo.

Ma l’ultima parola spetta alla proprietà qatariota. E non è ancora chiaro se gli emiri preferiscano andar via oppure dare una nuova opportunità all’allenatore Tuchel che è andato ad un passo dal triplete, Coman a parte.

PSG: i dubbi su Tuchel

Nonostante i buoni risultati, ed il miglioramento internazionale più tangibile nonostante a Parigi siano passati tecnici di livello come Ancelotti, la posizione non sembra ancora chiara. Anche perchè Allegri offrirebbe un diverso modo di mettere in campo la squadra e di gestire il gruppo di campioni a disposizione.

Attenzione poi anche a diverse soluzioni perchè Allegri è stato accostato anche a diverse altre big, ed il PSG valuta anche altri nomi.

In passato sull’allenatore toscano c’erano anche Tottenham e Manchester United in Premier League e non solo. Al momento, tuttavia, le due panchina sembrano bloccate. Quindi per il tecnico si tratterebbe di cominciare a campionato in corso e questa non sarebbe una bella notizia per il suo modo di fare calcio.