Ajax, Blind si accascia a terra: momenti di paura durante l’amichevole

Ajax, Blind fa spaventare tutti: contro l’Herta Berlino si è accasciato a terra dopo un malore

E’ andata in scena l’amichevole nella serata di ieri tra Ajax ed Herta Berlino, all’interno della quale si è vissuto un fortissimo momento di spavento. Il motivo riguarda un problema di salute, con un possibile malfunzionamento del pacemaker, il defibrillatore cardiaco che gli fu impiantato a fine dicembre dello scorso anno. Il giocatore si è accasciato a terra, con la mano poggiata sul petto e in attesa dei soccorsi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Barcellona, se parte Suarez idea dalla Premier League

Blind e il suo problema al miocardio: era già successo in Champions League

Daley Blind ha 30 anni e i suoi problemi al miocardio non lo lasciano in pace. Al giocatore è già successo di avvertire un malore, con la diagnosi molto chiara intorno alla sua situazione di salute: miocardite, che ha costretto il ragazzo di Amsterdam ad operarsi per impiantarsi il pacemaker che, nella serata di ieri, ha cessato di funzionare. Ha rischiato grosso l’ex difensore del Manchester United che non molto tempo fa e precisamente nel 10 dicembre 2020, in occasione della sfida tra Ajax e Valencia, avvertì delle vertigini, primi sintomi di questo problema che poi è venuto fuori.

Ajax, Blind può dire addio al calcio? Le parole di Ten Hag

Due mesi sono bastati al difensore per tornare in campo, grazie all’ICD, un dispositivo in grado di mandare dei veri e propri impulsi elettrici per regolare i ritmi al cuore che non sono regolari. A parlare della sua condizione di salute, al margine del match, è il tecnico Ten Hag, che ha tranquillizzato tutti: “Sta bene, in campo è andata così perché il suo dispositivo (ICD, ndr) si è spento. Subito dopo stava bene, è tranquillo. Ora vedremo moniteremo assieme ai medici, le sue condizioni”. Queste sono le parole dello stesso allenatore, ai microfoni di Ziggo Sport, TV olandese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio, preso Reina. Ha firmato un biennale

Ajax, le terribili immagini dell’amichevole contro l’Herta Berlino

Il video, all’interno del quale si vede Daley Blind accasciarsi a terra e lontano dal pallone, è da brividi. All’interno del match pre-season contro l’Herta Berlino, il match si è fermato a causa delle condizioni di Daley Blind. Il calciatore, dopo il malore, è riuscito a sollevarsi con le sue gambe e ad uscire dal campo regolarmente, per rientrare negli spogliatoi. Di seguito, le immagini.