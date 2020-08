Inter, Conte e Zhang: l’incontro. Si va verso una sola strada

E’ il Conte-day, senza dubbio. All’Inter ci sarà un faccia a faccia tra Zhang e Conte, per decidere le sorti del club nerazzurro e il futuro dello stesso allenatore pugliese.

Parole venute fuori con critiche e malumori da parte dell’ambiente nerazzurro. “I panni sporchi si lavano in casa”, lamenta qualche tifoso, ma Antonio Conte è molto diretto nelle parole, lo fece già ai tempi della Juventus e lo ha replicato oggi in casa interista. E’ fatto così il tecnico pugliese che oggi si incontra con il patron Steven Zhang, per un appuntamento che sa ovviamente più di un semplice summit tra le parti. Al centro delle discussioni c’è il suo futuro.

Il futuro di Antonio Conte sarà il fulcro del confronto tra lui e il patron Zhang, nel corso dell’appuntamento che i due si sono dati oggi. Ad analizzare lo stesso incontro sono i colleghi del Corriere dello Sport, che rivelano quale sarebbe l’idea da perseguire per non rischiare di incappare in un qualcosa che non converrebbe nella maniera più assoluta all’Inter. Il triennale di Conte raggiunge i 34 milioni di euro all’anno. Parliamo dunque di 10 milioni a stagione, due di bonus e altri due nella prima stagione. Zhang vuole evitare l’esonero, ma Conte fa braccio di ferro. Come risolverà la questione il patron nerazzurro?

Stando a quelle che sono le indiscrezioni odierne, al centro dei dibattiti in casa Inter, si cercherà di separarsi bilateralmente. E’ questa l’intenzione del presidente, che proporrà quest’oggi a Conte una buonuscita. L’esonero complicherebbe di gran lunga il bilancio del club nerazzurro, che dovrebbe inoltre andarlo a sostituire con un allenatore che non si accontenterà di uno stipendio di bassa portata. E non dimentichiamo il contratto ancora valido di Luciano Spalletti, ancora legato economicamente all’Inter.

In caso di buonuscita, Antonio Conte permetterebbe all’Inter di accelerare sul prossimo allenatore. Sono due le alternative in casa nerazzurra: si continua con Conte che di certo non si dimetterà oppure, grazie appunto al suo addio – e non per esonero o licenziamento -, si andrà dritto su Max Allegri.