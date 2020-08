Il Napoli ha iniziato ieri il suo ritiro a Castel di Sangro. La società azzurra deve riscattarsi dopo l’ultima stagione deludente e il presidente De Laurentiis vuole tornare in Champions League il prima possibile. Il club ha già chiuso colpi importanti a gennaio e ha continuato nelle scorse settimane con il maxi acquisto di Victor Osimhen. Ora però, prima di tornare a piazzare colpi in entrata, la società dovrà fare qualche cessione importante.

Napoli, accordo totale per Veretout: si attende l’ok della Roma

Il Napoli ha rallentato per il mercato in entrata dopo l’acquisto di Osimhen e in queste ultime settimane si è concentrata sui rinnovi di contratto. Infatti, sono arrivate le ufficialità dei prolungamenti di Elmas, Di Lorenzo e Mario Rui. Non è però finita qua. Perché il club ha ormai raggiunto l’accordo per il rinnovo anche per Piotr Zielinski che sarà annunciato entro le prossime ore. Intanto, a sorpresa, il Napoli sembra aver raggiunto l’accordo totale per Jordan Veretout. Il centrocampista della Roma piace da tempo a Giuntoli e lo scorso anno era vicinissimo all’azzurro. Ora però può davvero approdare nel club campano, dato che il ds del Napoli e il suo agente Giuffredi hanno raggiunto l’intesa. Si attende solo l’ok della Roma che non lo lascerà partire facilmente.

Napoli, Con Veretout può esserci una cessione a sorpresa

Non solo Allan lascerà il centrocampo del Napoli. Pare che a sorpresa potrebbero partire uno tra Demme e Lobotka. Entrambi i calciatori sono finiti nel mirino di diversi club, in particolare Lobotka che ha ricevuto l’offerta del Benfica. Per questo gli azzurri starebbero pensando di cederlo all’offerta giusta per poi rimpiazzare l’uscita proprio con Veretout, ritenuto ideale per gli schemi di Gennaro Gattuso.

Napoli, via anche Ghoulam: due le alternative

Faouzi Ghoulam è un altro dei calciatori pronti a dire addio. L’algerino no nfa parte del progetto tecnico di Gattuso ed è ad un passo dal Wolverhampton. Il suo agente Jorge Mendes, che è uno dei principali uomini di fiducia del club inglese, è pronto a chiudere la trattativa. Nei prossimi giorni si potrà arrivare all’ufficialità. Intanto, il Napoli ha pronte due alternative: sono Tagliafico dell’Ajax e Reguilon del Real Madrid.