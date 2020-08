Calciomercato Milan: rinnovo Ibrahimovic, le ultime

Milan, si continua a lavorare per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Come riportato da Sky Sport, infatti, il club rossonero sarebbe ad un passo dall’intesa.

Mercato Milan: Ibrahimovic vicinissimo al rinnovo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, dopo la conferenza stampa di oggi tenuta da Gazidis, Maldini e Massara, il Milan si sarebbe attivato per regalare a Pioli un tassello fondamentale per la stagione che inizierà.

A breve dovrebbe tornare in gruppo Zlatan Ibrahimovic, visto l’affondo decisivo di oggi. Da parte dei rossoneri è sarebbe arrivato un nuovo rilancio per raggiungere l’intesa con Mino Raiola per il prolungamento del contratto della punta. Per questa ragione adesso l’accordo è veramente ad un passo. La firma potrebbe avvenire già nella giornata di domani vista la vicinanza tra le due parti.

Mercato Milan: Ibra resta, Pioli accontentato

Come annunciato dalla dirigenza rossonera, la società starebbe facendo di tutto e per far firmare Zlatan Ibrahimivic.

“Stiamo facendo di tutto”, avevano detto i dirigenti del Milan nel pomeriggio di oggi. E la società lo ha dimostrato con i fatti.

I vertici di mercato rossoneri, infatti, dopo la conferenza hanno rimodulato l’offerta abbassando la componente bonus a presenze e aumentando la parte fissa da corrispondere a Ibra. Questa la mossa avrebbe sciolto le ultime riserve da parte di Ibrahimovic.

Mercato Milan, con Ibra si punta all’Europa

Ibrahimovic, che il prossimo 3 ottobre compirà 39 anni, era arrivato a gennaio a Milano grazie a Maldini e Boban. Da quel momento, nonostante l’allontanamento del dirigente croato che aveva promesso il rinnovo già a febbraio, la squadra di Pioli ha cominciato a girare meglio raggiungendo l’Europa League.

Leggi anche >>> Ibra non sarà l’unico colpo in attacco

Milan, ecco quanto guadagnerà Ibrahimovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’ultima proposta sarebbe da 6 milioni di euro complessivi.

La cifra era stata già messa sul piatto dal Milan nelle scorse settimane, ma ora sarebbe stata rimodulata, abbassando i bonus e alzando invece la parte fissa. Una mossa, questa, che ha sciolto i dubbi di ieri dello stesso Ibrahimovic e del suo agente Mino Raiola. Pochi dettagli da limare, le parti ora attendono la firma e l’annuncio nel giro delle prossime 24 ore.