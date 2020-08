Calciomercato Milan: accordo con la stella della Fiorentina

Milan, c’è già l’accordo con il calciatore della Fiorentina ed il suo agente per il passaggio a Milano della stella viola.

Mercato Milan 2020: Milenkovic ha l’accordo con i rossoneri

Il Milan sembrerebbe aver in pungo Nikola Milenkovic. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, infatti, il club rossonero avrebbe già trovato un principio di accordo per il contratto del centrale serbo.

Ora per avere il difensore a Milano resterebbe da superare solamente l’ostacolo Fiorentina.

Calciomercato Milan: il prezzo di Milenkovic

Per convincere la Fiorentina a cedere il calciatore serviranno 40 milioni di euro. Una cifra non da poco ma è quest oil prezzo che sarebbe stato fissato dal presidente Rocco Commisso per cedere il cartellino del calciatore al Milan o ad un altro club.

Fali Ramadani, agente del calciatore, si trova a Milano e sta portando avanti la trattativa anche facendo da intermediario tra le parti. Va ricordato che Milenkovic ha il contratto in scadenza nel 2022 ed andrebbe rinnovato per non rischiare di arrivare a solo un anno dalla scadenza con il ds viola Daniele Pradè costretto a cederlo a prezzo ridotto.

Milan, Commisso tiene duro sui rinnovi

Tuttavia il presidente italo-americano Rocco Commisso non avrebbe intenzione di fare nessuno sconto sui rinnovi del calciatori in scadenza nel 2021.

L’indicazione sarebbe arrivata oggi direttamente dagli Stati Uniti. Dunque per Chiesa, Milenkovic e Pezzella non ci sarebbero possibilità di sfruttare la prospettiva dello svincolo.

Nessuna leva sul prezzo per spostare gli equilibri in fase di trattativa e abbassare le pretese dei viola. La Fiorentina si sente forte e capace di resistere anche al pressing dei procuratori di questi tre calciatori e del resto.

Calciomercato Fiorentina: dubbi sul sostituto di Milenkovic

Intanto la Fiorentina lavora già per trovare un’alternativa a Nikola Milenkovic.

Il primo nome resta Thiago Silva, anche se nelle ultime ore la pista si è allontanata. Anche di questo Thiago Silva, centrale brasiliano in scadenza con il PSG, aveva parlato a Sky Sport il difensore:

“E’ stata la mia ultima partita con il Paris Saint Germain. Sono molto felice di questi 8 anni a Parigi, volevo vincere qui e poi salutare tutti. Fiorentina? Il mio agente parla con loro ma ci sono anche altri club”.