Il Milan che verrà sarà molto simile a quello che è già stato: sul calciomercato ci saranno poche novità, come annunciato dalla dirigenza, e si punterà ai rinnovi contrattuali.

Calciomercato Milan, si punta su Diaz

Nella conferenza stampa di inizio stagione, i dirigenti del Milan hanno tracciato le linee guida della prossima stagione, sia per quanto riguarda il campo che in termini di calciomercato. Si puntellerà la rosa di Stefano Pioli senza stravolgimenti e si punterà su giovani innesti che offriranno un nuovo tipo di gioco ai rossoneri. Nella zona offensiva piace Brahim Diaz, giovane stella del Real Madrid che difficilmente troverà spazio nella rosa di Zinedine Zidane nella prossima stagione.

Notizie Milan, la conferenza stampa di Maldini, Gazidis e Massara

Milan, l’offerta per Brahim Diaz

La giovane ala classe ’99 nell’ultima stagione non ha lasciato il segno ma il Real Madrid non intende “regalarlo” sul mercato. E’ per questo motivo che il Milan potrebbe approfittare della situazione e fiondarsi sullo spagnolo di origini marocchine. Inoltre ha intenzione di affermarsi nel Real Madrid in futuro e non vorrebbe lasciare a titolo definitivo il Bernabeu. Per questo, secondo quanto riferisce calciomercato.it, il Milan starebbe pensando al prestito secco, per la prossima stagione. Poi, magari, si valuterà un acquisto a titolo definitivo. Il Real Madrid sembra ben orientato su questa possibilità per i 17 milioni investiti la scorsa estate per strapparlo al Manchester City.

Calciomercato Milan, il segnale distensivo di Ibrahimovic: le ultime

Milan, il rinnovo di Donnarumma può attendere

Oltre i nuovi acquisti possibili, l’attenzione del Milan è rivolta soprattutto sulla questione rinnovi contrattuali. Uno dei punti fondamentali è capire il futuro di Gianluigi Donnarumma che tra 10 mesi vedrà terminare il suo contratto con i rossoneri. In conferenza stampa Paolo Maldini non ha dato la priorità al portiere italiano, prendendo tempo ma allo stesso momento dando tanta speranza ai tifosi del Milan.

“Arrivare all’ultimo anno di contratto è stato un errore. C’è un pizzico di preoccupazione, ma contiamo anche sulle sue volontà. Posso dire che siamo pronti a fare offerte importanti per il valore di Donnarumma”.

Mercato Milan, il piano B in caso di addio di Ibrahimovic

La questione Ibrahimovic

Il rinnovo più immediato sembra essere quello di Zlatan Ibrahimovic, al momento lontano dal Milan di appena 1 milione di euro. In conferenza Paolo Maldini si è detto molto ottimista, così come affermato anche da Mino Raiola (agente di Ibrahimovic) qualche giorno fa.

“Ha giocato un ruolo molto importante nella stagione appena conclusa. Speriamo di poter concludere positivamente i colloqui per fare in modo che possa continuare con noi. Anche per lui è una sfida. Se poi non dovesse rinnovare abbiamo pronto un piano B, un piano C e anche un piano D”.