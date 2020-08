Calciomercato Juventus: colpo da 70 milioni, Higuain nell’affare

La Juventus potrebbe liberarsi di Gonzalo Higuain e acquistare un calciatore importante per 70 milioni.

Calciomercato Juventus: Chiesa può arrivare grazie a Higuain

La Juventus prende Federico Chiesa? Il club bianconero potrebbe approfittare della cessione di Gonzalo Higuain per acquistare il talento della Nazionale. Secondo le ultime di mercato rilanciate da FirenzeViola.it, ci sarebbe la possibilità che l’attaccante Higuain giochi nella Fiorentina il prossimo anno.

Il Pipita, come confermato anche dallo stesso Andrea Pirlo, non rientrerà nei piani dei bianconeri per la prossima stagione. Per questo motivo la Juventus si starebbe muovendo per trovargli una sistemazione gradita. La Juventus considera anche la rescissione consensuale con il Pipita come decisione estrema, ma prima proverà a piazzarlo magari per arrivare a Federico Chiesa.

Mercato Juve 2020: Higuain a Firenze, si apre la pista Chiesa

Secondo le ultime di mercato, un importante intermediario di mercato starebbe ragionando attorno al futuro di Higuain.

Tra le possibilità per il futuro dell’attaccante argentino ci sarebbe anche la Fiorentina. Al calciatore, che percepisce 7 milioni di euro netti dalla Juve e che ha ancora un anno di contratto con i bianconeri, sono state prospettate diverse soluzioni.

L’attaccante resterebbe volentieri in Italia. Ecco allora che, come successo un anno fa con Ribery, Rocco Commisso potrebbe fare un investimento.

Ma non solo, alla Juventus piace ancora molto Chiesa che da sempre è nella lista dei calciatori preferiti anche di Andrea Pirlo.

Ultime Juve, i problemi per Chiesa

Tuttavia la Juventus in questo momento non sarebbe in grado di pagare i 70 milioni chiesti da Commisso per Federico Chiesa.

Tuttavia l’esterno non ha rinnovato e per questo, ad oggi, il suo nome non è più nei progetti della Fiorentina del futuro.

Il club toscano, infatti, non vorrebbe rischiare di andare incontro alla scadenza del contratto. Chiesa è per il ds Pradè ora un problema da risolvere.

Non è detto, dunque, che la Fiorentina non cerchi soluzioni alternative per cedere il calciatore e accontentare la sua volontà di partire. Tra queste potrebbe esservi anche la possibilità di ammorbidire la posizione nei confronti della Juventus. Come? Con l’apertura a Gonzalo Higuain e ad uno scambio o con un pagamento dilazionato nel tempo.

