L’insediamento di Andrea Pirlo nella rosa della Juventus ha cambiato anche le carte in tavola per il prossimo calciomercato. Tra addii di spessore e ridimensionamento del tetto ingaggi, la priorità resta quella di migliorare la rosa.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Paredes

Arthur Melo è il nuovo volto del centrocampo della Juventus che, però, ha perso la qualità di Miralem Pjanic. Per questo motivo Andrea Pirlo ha chiesto alla dirigenza di approfondire il discorso riguardo il centrocampo, settore a lui molto caro, dal quale dovrà partire tutto il gioco della squadra. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Fabio Paratici potrebbe tornare alla carica per Leandro Paredes, centrocampista del PSG che da anni è seguito dai bianconeri. Dopo la finale di Champions League pare che il CFO bianconero abbia già sondato il terreno per l’ex Roma che gradirebbe l’opzione Juventus.

Juve, prende corpo l’operazione Parede

Con il Paris Saint-Germain ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023 ma potrebbe essere ceduto per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, nonostante sia molto importante per il centrocampo di Tuchel. Con l’argentino, Pirlo ritroverebbe tanta qualità ma anche fisicità in mezzo al campo, utilissimo per il compito di regia che intenderebbe affidare al classe ’94. Inoltre con Arthur riuscirebbe ad internazionalizzare ancora di più il club.

Dal PSG piace anche Icardi

I 90 minuti in panchina, con la mascherina sul volto e lo sguardo perso nel vuoto potrebbero aprire scenari particolarmente interessanti per il futuro di Mauro Icardi. Non è affatto rimasto contento delle scelte di Tuchel durante la finale di Champions League contro il Bayern Monaco e, secondo quanto riferito da todofichajes.com, l’ex centravanti dell’Inter starebbe pensando ad un clamoroso ritorno in Serie A. Da tempo l’argentino piace alla Juventus che, con l’addio di Gonzalo Higuain e le difficoltà per arrivare ad Arkadiusz Milik e ad Edin Dzeko, potrebbe pensare di puntare sulla sua voglia di rivalsa.

Per Icardi c’è concorrenza dalla Serie A

Ma la Juventus non è l’unico club interessato a Mauro Icardi. Infatti se Edin Dzeko dovesse accasarsi a Torino, sarebbe proprio la Roma a tentare l’approccio con il PSG per la cessione di Icardi. Sfumato ormai Edinson Cavani, che continua a chiedere 10 milioni di euro annui, il club di Dan Friedkin potrebbe pensare di impreziosire la piazza con il nome del 27enne argentino.

