Calciomercato Juventus, arriva il colpo dal PSG: saluta Douglas Costa

La Juventus inizia la sua nuova era con Andra Pirlo. Tanto entusiasmo fuori la Continassa nella giornata di ieri per il primo giorno di raduno della Juve. I tifosi non sono preoccupati, anzi, sembrano impazienti di vedere quale sarà la nuova Juve targata Andrea Pirlo. Il club bianconero sta iniziando a mettere in piedi la strategia di mercato tra entrata e uscita, in motli calciatori diranno addio.

Juventus, piace Paredes: ma prima le cessioni

La Juventus ha pronti diversi obiettivi in entrata, ma prima dovrà piazzare le cessioni. Diversi calciatori sono a fine ciclo e la società vuole monetizzare il più possibile. Già ha salutato Matuidi, ma non sarà l’unico, anzi. Come riportato da Sky Sport, il club bianconero ha pronte altre due cessioni immediate, si tratta di Gonzalo Higuain e Sami Khedira. Entrambi i calciatori sono esclusi dal nuovo progetto di Pirlo e non avranno un’altra occasione. In entrata ci saranno rinforzi quasi in ogni reparto, in particolare a centrocampo, dove è già arrivato Arthur dal Barcellona nello scambio con Pjanic. Un altro obiettivo è Paredes, calciatore che in passato giocava già in Serie A con la Roma e potrebbe fare ritorno. In attacco, invece, sono tanti i nomi finiti nella lista di Paratici.

Juventus: aperta la trattativa per Paredes, intanto saluta anche Douglas Costa

Il prossimo acquisto potrebbe essere proprio quello di Leandro Paredes che può lasciare il PSG. Paratici vuole riportare il calciatore argentino in Serie A e ha già contattato il suo collega Leonardo che intanto guarda in Serie A a sua volta per portare a Parigi un big, si tratta di Milinkovic Savic. Tra entrata ed uscita la Juve mantiene ottimi rapporti con i club di Premier League. Infatti, mentre si tratta l’acquisto di Bellerin dall’Arsenal, il club lavora anche la cessione di Douglas Costa nel Regno Unito. L’attaccante non rientra nei piani della società bianconera e il Manchester United è pronto al suo acquisto. Le parti sono in trattativa per l’accordo economico.

Juventus, Perin pronto a dire subito addio: c’è ancora il Genoa

Tra i giocatori rientrati dai prestiti alla Juve c’è Mattia Perin. Il portiere però è già pronto di nuovo a fare le valigie e trasferirsi, ancora una volta al Genoa. Il club è alle prese con l’annuncio del nuovo allenatore, che dovrebbe essere Rolando Maran, poi andrà subito a chiudere per il ritorno del portiere.