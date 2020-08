Calciomercato Juventus, caccia al bomber: Dzeko, Milik e non solo

E’ caccia al bomber per quel che riguarda il futuro del reparto offensivo dei bianconeri. Il calciomercato della Juventus ripartirà proprio da un nuovo innesto da affiancare a CR7.

Calciomercato Juventus, da Dzeko a Zapata: caccia all’identikit del centravanti perfetto per i bianconeri

E’ arrivato alla Continassa, dopo il raduno Andrea Pirlo ha subito messo le cose in chiaro. Lavorare sodo per arrivare agli obiettivi fissati dalla dirigenza. Per seguirli, però, toccherà effettuare nuovi innesti, per garantire allo stesso Pirlo una continuità per quel che riguarda l’eventuale decimo scudetto consecutivo, che sarebbe straordinario per la storia della Juventus, e ambire alla Champions League, che Pirlo è riuscito a vincere da calciatore proprio contro il suo attuale club.

Higuain out, la Juventus deve liberarsene per partire sul mercato

Come si è più volte spiegato, Gonzalo Higuain sarebbe sempre più lontano dalla Juve. Il Pipita si troverebbe coinvolto in discorsi legati ad una possibile rescissione contrattuale, motivo per cui il suo tempo sembra finito alla Continassa. Non appena si riuscirà a risolvere la questione legata all’argentino, Paratici riceverà il via libera per partire all’assalto di un nuovo centravanti.

Milik o Dzeko alla Juve: a che punto siamo

Sono diversi i nomi legati al calciomercato della Juventus e, secondo quanto rivelato dai colleghi del Corriere dello Sport, in auge tra le idee di Paratici e Pirlo, ci sarebbe Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco è stato da sempre molto stimato dall’ex calciatore campione del Mondo, e ora potrebbe ritrovarselo in avanti. Al momento però la situazione è ferma, perché la Roma vorrebbe prima assicurarsi una garanzia in avanti. E l’intreccio di mercato sarebbe tra Napoli, Roma e, appunto, Juventus. Il movente? Arkadiusz Milik, che si è riunito ieri a Castel di Sangro da separato in casa. Tutta la folla ad acclamare il nuovo acquisto, Victor Osimhen, incredulo per il folle amore già mostrato dai supporters partenopei. Il polacco sembra dunque lontano, ma verso Roma o Juventus?

Juventus, altri nomi: la lunga lista di Fabio Paratici

In attesa di conoscere, in successione, il futuro di Dzeko e Milik, la Juventus non può che studiare il piano C e D. Sì, perché non vuole restare a mani vuote la società bianconera. E’ per questo che il nome di Duvan Zapata, così come quello di Jimenez, talento portoghese del Wolves, resta una pista perseguibile. Tra i nomi, inoltre, resta sempre Lacazette.

