Calciomercato Juventus, altro che fiducia: Bernardeschi offerto in Serie A

Federico Bernardeschi è al centro del mercato bianconero: l’esterno è reduce da un’annata difficile con Sarri, ma sembrava poter giocarsi le sue chances con il nuovo allenatore Pirlo.

Juventus, il punto sul mercato

Per avere una base di partenza, basta rileggere le parole del tecnico oggi in conferenza stampa. Con un’uscita molto forte, il mister ha dato il ben servito a Gonzalo Higuain, definendo concluso il suo ciclo. Conterà invece su Paulo Dybala: l’argentino sembrava essere anche lui con un piede fuori dalla porta, ma a sentire l’ex centrocampista per lui l’avventura alla Juventus è ancora lontana dal terminare. Ci sono quelli già partiti come Matuidi, e quelli che invece sono in bilico come Sami Khedira.

Juventus, Bernardeschi pronto all’addio? No, sarebbe un arrivederci

Da qualche settimana, Bernardeschi è entrato nella scuderia di Mino Raiola. Appena qualche giorno fa, il procuratore italiano aveva parlato del futuro del suo assistito, escludendo un suo addio salvo imprevisti. Ebbene, è possibile che tali accadimenti invece possano accadere. Anche perché, rivela il Secolo XIX, l’esterno ex Fiorentina è stato offerto alla Sampdoria. Rispetto al passato però, si parla di un semplice prestito, senza obblighi o diritti di riscatto, men che meno si pensa ad una cessione a titolo definitivo. Da parte della Vecchia Signora ci sarebbe la disponibilità al pagamento dei 2/3 dell’ingaggio (che ammonta a circa 3 milioni di euro all’anno). I blucerchiati ci pensano, a queste cifre potrebbe rivelarsi un affare.

Su Bernardeschi c’è anche il Napoli

Fino a poco tempo fa, sembrava un’eresia. E invece, come riporta Il Mattino, la fede bianconera di Fede, potrebbe alla fine non essere un problema. Bernardeschi è da sempre tifoso Juventus, ma da qualche giorno, sta pensando anche se sia il caso di vestire la maglia del Napoli, un club che sente molto la rivalità con la società piemontese. Si tratta di un tassello nella grande trattativa che porterebbe Arkadiusz Milik alla Juventus: il polacco ha già un accordo coi bianconeri, ma manca quello tra le due società. In particolare, la valutazione di 40 milioni per l’attaccante non convince Fabio Paratici. Se invece si cominciasse a parlare di uno scambio, allora l’incastro si potrebbe trovare molto più facilmente.

