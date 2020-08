Calciomercato Juventus: colpo dalla Premier League per Pirlo

La stagione entra nel vivo e con quella, anche il calciomercato della Juventus: Andrea Pirlo ha messo gli occhi su un importante esterno di qualità, per propiziare il suo possibile 4-3-3 che si vedrà all’Allianz Stadium

Calciomercato Juventus, Hector Bellerin per Andrea Pirlo: è il primo nome per le corsie

Sarà nel nome di Hector Bellerin il futuro della Juventus. E’ questa la decisione in arrivo dalla Continassa, con il club bianconero pronto a mettere sul piatto un’importante offerta per convincere i Gunners. Il calciatore potrebbe dire addio dopo un servizio al club di Premier League durato ben dieci anni. Cresciuto prima al Barcellona, è finito all’Arsenal nel 2011 e poi lontano dal club di Londra in una sola occasione, per crescere un anno con il Watford, prima di rientrare agli ordini di Arsene Wenger e cominciare la sua cavalcata con i colori biancorossi cuciti addosso. Dopo dieci anni potrebbe dunque salutare la Premier League, essendo stato individuato dal club di Andrea Agnelli come esterno destro adatto al ruolo di tutta fascia per il 4-3-3 di Andrea Pirlo.

Juventus, sacrificio per Pirlo: Agnelli pronto ad accontentarlo su Bellerin

Non bastano più Cuadrado e Danilo, con De Sciglio che si ritrova a ricoprire più ruoli – occupando anche quello dall’altra parte, fingendo da vero e proprio jolly -. I problemi all’interno dell’organico del club bianconeri partono proprio dalla corsia di destra. Ebbene sì, perché se nello scorso anno Maurizio Sarri si è ritrovato ad impiegare proprio il colombiano – Cuadrado – in versione jolly di tutta fascia, non sarà uguale quest’anno. Andrea Agnelli ha voglia di mettere a disposizione di Andrea Pirlo un organico all’altezza, per raggiungere gli ambiti obiettivi che i tifosi richiedono a gran voce.

Danilo out? Pirlo potrebbe tagliarlo fuori dal progetto Juve

Il difensore brasiliano potrebbe salutare dopo un solo anno al club bianconero. La Juventus, nel calciomercato che arriva, potrebbe tagliarlo fuori dal proprio progetto. Non aveva convinto nella scorsa stagione e il tecnico lo aveva già studiato dall’esterno, non ritenendolo ideale alle sue idee di gioco. E’ per quest che, assieme a Paratici e Agnelli starebbe studiando una soluzione per virare su altre ipotesi. E appunto, tra queste, c’è Bellerin.

Calciomercato Juventus, doppio acquisto dal PSG: le ultime

Calciomercato Juve, Bellerin e non solo: la situazione

Toccherà sborsare una cifra importante per portare via lo spagnolo dall’Arsenal e, i colleghi di Fantacalcio.it, rivelano alcune news in merito proprio al calciomercato della Juventus. In attesa di conoscere il futuro dei calciatori in uscita, si valuta appunto il profilo di Bellerin, che andrà a colmare il vuoto in difesa. Cuadrado così salirà più in alto, tornando a giocare in fase offensiva. Un altro nome seguito da Paratici sarebbe quello di Sergino Dest, giovane ventenne e promettente calciatore dell’Ajax.

Calciomercato Juventus, arriva la bomba: decisione a sorpresa, dice addio