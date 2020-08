Calciomercato Juventus: non solo Dzeko, altro colpo dalla Roma

Juventus, non solo Edin Dzeko. Andrea Pirlo, nuovo tecnico della Juventus, avrebbe chiesto anche un altro rinforzo dalla Roma per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus: anche Florenzi nel mirino dei giallorossi

La Juve pensa anche ad Alessandro Florenzi come colpo di mercato dall’As Roma. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, il club capitolino sarebbe pronto a sferrare l’affondo decisivo anche per il terzino della nazionale Alessandro Florenzi.

Quello del calciatore giallorosso, infatti, resta un nome in uscita per la squadra di Paulo Fonseca. Il tecnico ha bocciato da tempo il laterale ex Crotone e, una volta terminato il prestito al Valencia, ora è compito della società piazzare il capitano.

Juventus, serve un terzino per il mercato 2020

La Juventus è alla ricerca di un terzino per la nuova stagione. Tra i nomi fatti per il futuro della fascia destra, c’è anche quello di Alessandro Florenzi.

Il calciatore, in effetti, sarebbe un rinforzo importante per Andrea Pirlo per diverse ragioni. Florenzi conosce bene il tecnico e saprebbe adattarsi anche nel 3-5-2 che ha in mente l’allenatore come alternativa al modulo con la difesa a 4. La Juve in questo momento cerca un terzino visto che De Sciglio è sul mercato. Inoltre Florenzi all’occorrenza potrebbe giocare anche a sinistra.

Mercato Juventus: concorrenza dall’Everton

Attenzione per perchè per la Juventus di Paratici non sarà semplice arrivare al terzino. Dopo l’esperienza in Liga con il Valencia, infatti, sul calciatore sarebbe forte in questo momento il pressing dell’Everton di Carlo Ancelotti. In Inghilterra Florenzi potrebbe rilanciarsi avendo il posto da titolare assicurato. Una notizia non da poco visto che il difensore durante la prossima stagione farà di tutto per convincere Roberto Mancini ad esser convocato per gli Europei del 2021.

Juve, anche l’Atalanta vuole Florenzi

Tuttavia il difensore piace molto anche in Serie A. Florenzi, infatti, potrebbe finire anche all’Atalanta di Gasperini. Il tecnico della Dea, infatti, apprezza molto le sue qualità. Anche a Bergamo Florenzi potrebbe giocare da titolare in un modulo forse a lui più congeniale. Approfittando dell’addio sul mercato assicurato di Hateboer, Alessandro Florenzi disputerebbe da titolare anche la Champions League, sempre che la Juve non anticipi tutti e decida di portare a Torino subito l’ex capitano della Roma.