Oggi è il giorno della verità per i nerazzurri di Steven Zhang: dentro o fuori per Antonio Conte. Poi la società penserà al calciomercato e a come migliorare la rosa per il nuovo (o lo stesso) tecnico dell’Inter.

Inter, i punti su cui discutere

I punti da discutere nell’incontro in programma a breve tra Stevan Zhang e Antonio Conte sono tanti. Dal calciomercato alla stagione appena conclusa, fino al rapporto interpersonale del tecnico con ogni membro dello staff dirigenziale. Nel corso degli ultimi mesi l’allenatore ex Juventus ha parlato apertamente di punti di discordia con alcuni uomini che fanno parte della società, lanciando ombre pericolose su Marotta e Ausilio. “Poca protezione” con la stampa e negli uffici dei vertici della Serie A. Conte non ha gradito i tanti spifferi usciti dallo spogliatoio e la poca considerazione, a suo parere, dei calendari nerazzurri post-Covid.

Notizie Inter, unica strada per il futuro di Conte: le ultime

Calciomercato Inter, si chiude per il secondo colpo

La sensazione è che oggi pomeriggio si scoprirà il futuro della panchina nerazzurra, che sembra molto distante da Antonio Conte. Ma la società non si fermerà, non si farà trovare impreparata. Con o senza Conte si punterà a migliorare la rosa: dopo Achraf Hakimi è tempo di chiudere per Sandro Tonali. Per il centrocampista del Brescia la trattativa va avanti da tempo, sia con la società di Cellino che con l’entourage del calciatore e la volontà della dirigenza nerazzurra è quella di chiudere in tempi brevissimi.

Mercato Inter, Messi non è solo un sogno: la volontà di Suning è chiara

Le cifre dell’affare Tonali

Il giovanissimo centrocampista italiano non è elemento di discussione per l’Inter: arriverà con o senza Antonio Conte, ma prima si proverà a capire chi sarà il tecnico. Sandro Tonali dovrà pazientare solo altre 48 ore, poi potrà sentirsi a tutti gli effetti un nerazzurro. Beppe Marotta ha già chiuso l’affare, in termini di cifre, sia con il Brescia che con il calciatore, a cifre molto importanti. Secondo quanto riporta Tuttosport, al club di Cellino andranno 30 milioni di euro, al centrocampista 2,5 milioni di euro netti a stagione (bonus compresi) per cinque anni.

Tonali perfetto sia per l’Inter di Conte che per quella di Allegri

Che sia Conte o Allegri poco importa, in termini prettamente di campo: Sandro Tonali è perfetto per entrambi gli allenatori. Nel 3-5-2 di Conte sarebbe il perno centrale del centrocampo, lasciando libero Marcelo Brozovic di agire da mezzala o di andare via, essendo richiesto dal Bayern Monaco. Nel 4-3-1-2 di Massimiliano Allegri rivestirà il ruolo di play, così come già fatto nel Brescia nell’ultima stagione.

