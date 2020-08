Calciomercato Inter: svolta Messi, in Spagna sicuri

Inter, bomba clamorosa dalla Spagna. Leo Messi avrebbe colto tutti di sorpresa ed attivato una speciale clausola.

Calciomercato Inter: Messi può arrivare, la svolta

Inter, in Spagna non hanno più dubbi. Ora il colpo di calciomercato è fattibile. Come riportato da Olé nella giornata di oggi, Leo Messi avrebbe per davvero comunicato l’addio al Barcellona.

L’attaccante argentino avrebbe contatto la società per dichiarare ufficialmente la sua volontà di andar via dopo la pesane sconfitta contro il Bayern Monaco e dopo aver interrotto le vacanze per il colloquio con il nuovo allenatore Ronald Koeman.

In Spagna non avrebbero più dubbi, ora la sua idea è quella di lasciare il Barcellona. Il numero 10 avrebbe già avvisato il club della decisione presa.

Inter, Messi ha comunicato la scelta al Barcellona

La notizia che rimbalza dalla Liga sembra incredibile. Leo Messi avrebbe comunicato via fac all’FCBarcelona di voler lasciare il club. Il giocatore argentino per farlo, si avvarrebbe della clausola rescissoria inserita nel suo contratto che gli consente di rescindere unilateralmente l’accordo con i blaugrana alla fine di questa stagione.

La Pulce avrebbe già inviato tutti i documenti grazie ad servizio che ti permette di inviare con urgenza tutte le pratiche ufficiali che costituiscono anche prova davanti a terzi.

Inter, ora è il momento per prendere Messi

Nonostante la volontà dell’Inter di prendere Messi non sia ancora chiara, potrebbe essere questo il momento di sferrare il colpo decisivo per la Pulce.

Messi aveva già lanciato diversi segnali alla società, e alla fine sarebbe già arrivata la decisione ufficiale del calciatore. Messi indosserà per un’altra maglia del Barcellona, poi, dopo 19 anni, sarà addio. Le decisioni prese da Bartomeu prese dopo la cocente sconfitta con il Bayern non sembrerebbero esser bastate. “Mi sento più fuori che dentro”, aveva detto Messi a Ronald Koeman nell’incontro privato avuto una settimana fa.

Mercato Inter 2020: per Messi asta con il City

In questo momento non sono molte le squadre che potrebbero permettersi l’ingaggio di Leo Messi. Sul calciatore, si vocifera, resti l’interesse di Manchester City e PSG oltre che dell’Inter. I due club hanno disponibilità economica per arrivare all’argentino, ma lo speciale sistema di tassazione vigente in Italia potrebbe fare la differenza.

