Calciomercato Inter, “svolta per Messi”: Suning pronto al clamoroso colpo

E’ il sogno proibito di casa Inter, per quello che riguarda il calciomercato, e porta il nome di Lionel Messi, ancor prima di conoscere il futuro di Antonio Conte. A prescindere da quale sarà il futuro dello stesso tecnico pugliese

Calciomercato Inter, Messi più di un sogno: il QS apre in prima pagina con “Svolta Sunig”

La prima pagina del Quotidiano Sportivo accende i sogni dei tifosi interisti, che stanno vivendo con attesa quel che sarà l’incontro odierno tra Conte e Zhang, per delineare il domani dell’Inter. Un vero e proprio faccia a faccia che si vivrà quest’oggi, per decidere il futuro dello stesso allenatore ex Juve. Al centro delle discussioni potrebbe esserci anche il progetto per l’oggi e per il domani, con Lionel Messi clamorosamente tra i protagonisti nei dialoghi dello stesso progetto. Sì, sono i colleghi del quotidiano a rivelare l’incredibile scenario di mercato, che farebbe letteralmente impazzire il popolo nerazzurro.

Inter, confronto Zhang e Conte: tutto quello che c’è da sapere

Sono note a tutti le parole, accesissime, del post-partita di Antonio Conte, dopo la finale persa in Europa League. Le parole dure non sarebbero state digerite dal patron dell’Inter, che ha chiesto dunque un vertice con l’allenatore pugliese per capire quante possibilità esistono su una sua permanenza sulla panchina dell’Inter. E, stando a quelle che sono le ultime indiscrezioni, sarà proprio questo l’incontro decisivo da cui uscirà l’esito definitivo per il domani: con Conte o con Allegri.

Calciomercato, Messi si allontana dal Barça: l’Inter potrebbe piazzare il clamoroso colpo

Al momento si registrerebbero segnali importanti per un’eventuale conferma di Conte. Steven Zhang potrebbe accontentare l’allenatore sulle richieste in merito a dei cambiamenti all’interno della dirigenza, con alcuni colpi in arrivo per continuare il percorso di avvicinamento alla Juventus, riducendo ulteriormente il gap – comunque già ridotto – dalla capolista di ormai 10 anni a questa parte. E il colpo straordinario potrebbe essere legato ad uno dei più grandi di sempre del fùtbol, Lionel Messi.

Calciomercato Inter, Tuchel spaventa i nerazzurri

Suning convinto per Messi: verrà fatto un tentativo

E’ chiaro che la concorrenza, soprattutto con gli sceicchi di City e PSG in prima linea, è troppo alta per quel che riguarda il futuro di Lionel Messi. Ma stando a quanto riportato dallo stesso Quotidiano Sportivo, si sarebbe registrata una svolta tra le idee di Suning. Il patron sembra pronto a provarci, tentando di piazzare uno dei colpi più grandi di sempre, che cambierebbe la storia dell’intera Serie A.