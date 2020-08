Calciomercato Genoa, fatta per il nuovo allenatore

Comincia il nuovo corso del Genoa, ma i legami con il passato sono ancora molto saldi: anche l’arrivo del nuovo allenatore è stato figlio di una commistione tra passato e futuro…

Calciomercato Genoa, i problemi nella scelta del nuovo allenatore

Sembrava fatta: doveva essere Italiano il nuovo allenatore del Genoa per la stagione 2020/2021. I miracoli sulla panchina dello Spezia gli erano valsi l’attenzione non solo del Grifone, ma anche di altre big in Serie A. La vicinanza geografica era l’ultimo dei fattori che avevano portato sia Faggiano che Preziosi a puntare su di lui. In particolare, il presidente quasi vedeva un nuovo Gasperini, pronto a trascinare i rossoblu di nuovo tra le posizioni nobili in classifica. Ma è proprio qui che si è rotto qualcosa, nel processo decisionale.

Come appreso da calciomercato24 infatti, l’arrivo di Faggiano infatti, sembrava mandare un segnale chiaro: dopo anni di ingerenze, anche nelle scelte di formazioni, Enrico sembrava aver deciso di fare solo il presidente. Ed invece no. Perché saltato Italiano, mentre il nuovo ds era pronto a puntare su D’Aversa, esonerato dal Parma, il numero 1 del club aveva visioni diverse. Ed è sulla linea presidenziale che il direttore sportivo ha dovuto allinearsi.

Il nuovo tecnico del Genoa sarà Rolando Maran

Il nome di Rolando Maran infatti, è una scelta di Preziosi, che dimostra coi fatti di non essere ancora pronto a cedere il testimone della direzione tecnica del club. Battuta la concorrenza anche di Massimo Carrera. Per il tecnico ex Cagliari è pronto un biennale: come riferisce Sky Sport, l’annuncio è atteso ormai ad ore. Torna in pista quindi dopo l’esonero di marzo: sono 264, ad oggi, le panchine totali in Serie A. Dopo gli inizi nel massimo campionato con il Catania, ci sono stati 4 anni al Chievo e quindi il Cagliari quest’anno: ora è pronto a ripartire da Genova.

Mercato Genoa: si punta ancora su Perin, piace Pereyra

Non si scinde il legame con la Liguria: Perin non farà in tempo a tornare alla Juventus, che dovrà rifare subito le valigie per vestire di nuovo la maglia rossoblu. Il sogno invece si chiama Roberto Pereyra (anche lui ex Juventus): in questo momento la società sta trattando con il Watford.

